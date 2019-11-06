【adidas】率先開發宇宙工作室　打造來自外太空的Ultraboost跑鞋

人類科技發展一日千里，國家與國家之間在政治、經濟、版圖的戰場，早就不再侷限於地球之內，而拓展到太空中去，之不過原來對太空宇宙的資源和奧秘垂涎三尺者，原來並非只是特朗普、習近平等人的專利，現在就連德國運動品牌adidas，也決意在個無邊無際的宇宙裡分一杯羹。

International Space Station U.S. National Laboratory。（ISS National Lab）

在無重狀態下的足球移動狀況。（adidas）

或許發覺與死對頭Nike之間早已在地球內鬥過沒完沒了，所以adidas今次就決意將發展大計，放眼大氣層之外，於今日正式宣布與國際太空站美國國家實驗室（International Space Station U.S. National Laboratory）合作，展開一個為期數年的計劃，由U.S. National Laboratory於太空提供實驗室（美國太空總署再從旁協作），再配合adidas專業的制鞋技術，共同於太空之中開發全新球鞋以及相關運動科技。

利用先進儀器，來測試Boost顆粒在太空中的情況。（adidas）

這項計劃大致分為初期和長期兩個階段，初期將主力推動產品研發，adidas有幸成為全地球首個成功在太空這個如此極端環境之下，為革新鞋款科技來進行測試的運動品牌，而adidas首個測試的技術，就是品牌近年最重點開發的Boost，研究團隊嘗試在2020年將Boost顆粒與跑鞋，發送到美國國家實驗室，進行一個名曰「Future SpaceXcargo」的任務，讓太空站上的太空人穿上一系列Boost的跑鞋並進行多種測試，研究在沒有地球重力干擾的情況下，由不同大小的Boost顆粒組成的中底會否產生一些特異變化，用以開發全新科技技術和鞋款。

Boost是adidas近年最引以自豪的技術。（GQ）

adidas Ultra Boost 4.0 Running White。（adidas）

至於與NASA簽約的SpaceX CRS-18貨運任務裏，adidas就以他們引以自豪的足球技術作為主題，將多款足球運送上太空，在無重的狀態下，深入研究地球風向對球類飛行特性的影響，以進一步了解球形空氣運動學的原理，致力開發形狀和紋理上更具突破性的單品，打造更圓的足球。（要知道圓周率，即Pi=3.1415926535...理論下，世上可是沒有絕對的圓。）

一直以來adidas都以打造「接近最圓」的足球作為創作宗旨。（Amazon.co.uk）

而長遠發展而言，adidas更計劃透過國際太空站來測試各式各樣的現存物料，研究地球上的物料在極端條件和受控制的環境下，其功能性和表現將會得到如等樣發揮，並將所有研究資訊數據，紀錄在adidas一個名為「LOOP CREATION PROCESS」的循環生產系統中，會想要打造超乎人類想像地輕巧、耐用的Ultraboost，或者其他全新型號球鞋，在adidas的宏圖大計裏，將會是指日可待的事。