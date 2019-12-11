【Nike】G-DRAGON AIR FORCE 1重啟　官方宣布日內將再次原價發售

對於想擁有而又不甘心挨炒價的鞋迷而言，Nike今次的「善舉」絕對是彌補遺憾的最後機會。

與G-DRAGON品牌PEACEMINUSONE合作的AIR FORCE 1「PARA NOISE」日內再度發售！

留意開球鞋資訊的朋友，應該都不難發現，近年Nike的確有着一鋪「重新上架癮」，就是將全城瘋搶的限量別注球鞋，分成至少兩次時段的銷售模式出售，第一次首度發賣的時候，產品的出貨量往往相對較少，確保需求多於供應，為該商品塑造出「僧多粥少」的現象，從而在短時間內將球鞋的人氣與話題性推向最強，大大增強消費者對球鞋的飢渴度。而在相距一段時間後，當第一波首發的熱潮相對冷卻之後，Nike就會將商品進行第二度發行，既是把盛餘的產品賣出，亦可以重燃大眾消費者對該球鞋的關注，用以延續產品的話題性，實在是精明的營銷法則。

Nike與UNDERCOVER合作的Dbreak。（nike）

與OFF WHITE合作的女裝Vapor Street。（nike）

遠的不多說，就以近期為例，這種將別注版球鞋分成兩次時段發售的球鞋型號，就有和UNDERCOVER合作的Dbreak球鞋，以及OFF WHITE合作的女裝Vapor Street新穎鞋款等等，都算是是真正用家的福音（當然唯利是圖的炒家就未必開心了）。

而今早Nike的官方IG就婉轉地發佈一則令人振奮的消息，以簡簡數句「由G-DRAGON品牌PEACEMINUSONE攜手聯乘，潮流旋風一直不退！錯過上次入手機會，今次再度把握！」暗示上個月熱爆全球的AIR FORCE 1「PARA NOISE」將會再度發售，雖然確實開賣時間卻尚未公佈，但也明言大家要「特選會員立即留意NIKE.COM以及電郵最新通知，掌控入手時機。」吊人脾胃之餘，亦可以趁機吸引更多消費者申請成為特選會員，委實是一箭雙鵰，實在高明！