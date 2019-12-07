【FANTASTIC MAN】叫木村、永瀨正敏、大久保篤志心折的銀器單位

才出道短短6年，來自東京銀器單位FANTASTIC MAN已極速俘擄木村拓哉、EXILE主唱SHOKICHI、俳優永瀨正敏以至神級造型師大久保篤志的心，自動高調佩戴之餘，也吸引到nano universe、TOMORROWLAND、International Gallery BEAMS及SHIPS等等頂尖時裝單位的積極引入，單單是這種號召人與聲勢，就足以見熱愛銀器和日本文化的朋友牢記着它的名字。

每款FANTASTIC MAN都附有精美包裝布包子。（樂淘）

左上：Necklace Chain ¥70,000、左中：Ring ¥14,000、左下：Ring ¥20,000、右：Bracelet：¥55,000。（攝影：龔嘉盛）

雖然FANTASTIC MAN 2013年才誕生，但他們背後的主理人卻是一位不折不扣的銀器師匠，據說在成立自家品牌之前，FANTASTIC MAN的設計師團隊就有着超過20年的銀飾珠寶設計製作經驗，當中尤以印第安文化的相關領域涉足最多，所以不少FANTASTIC MAN的首飾單品，均流露出點點的印第安風情。

左：Three Dots Necklace ¥22,000、右上：Necklace Chain ¥12,500、右下：Necklace Top ¥17,000。（攝影：龔嘉盛）

然而FANTASTIC MAN的職人設計師一個與別不同的地方，就是一方面具有銀器職人的專注和認真態度外，更有着精準的時裝潮流觸覺，深深理解到傳統的男士類別銀器，無論是印第安風格、機車文化還是搖滾風格亦好，都普遍偏向「大大件」或者以「Full Gear」的重裝形式去穿戴，即是一雙手的十隻手指頭和手臂部份，皆戴上形形式式的銀器或相關配飾，以塑造一種注目度甚高的美感，這種「首飾銀器為主，衣服為副」的穿搭理念，當然在銀器愛好者的圈子裏十分受落，然而在「衣服為主、首飾為副」的時裝世界裡卻並非如此，一來時裝世界的潮流變化頻率十分之快，二來在大部份潮流人眼中，將大大件骷髏頭戒指套在手指，或者將十多條羽毛銀飾戴在頸上等等穿搭概念，幾乎是既遙遠又陌生，反而像AMBUSH、EYEFUNNY以至是Tom Wood等新派首飾品牌，小巧別緻、容易配搭之餘，又致力與當下的時裝潮流勾掛，價錢亦往往相對平宜一點（EYEFUNNY除外），這種「較為可口」的風格和市場定位，反而更叫主流的時裝人受落。

EYEFUNNY的首飾頗受時裝人愛戴。

光滑、流線具現代感，是FANTASTIC MAN的明顯特色。（FANTASTIC MAN）

以下FANTASTIC MAN的本年度最新單品：

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所以如何做到既保持傳統銀器的風格和細緻造工（每件預訂單品至少須等上兩個月以上），同時間又能夠兼瞬息萬變的潮流元素於其中，的確頗考FANTASTIC MAN職人們的功力，幸好FANTASTIC MAN當真做到了，一方面部份作品承傳了印第安文化，以必備的星形圖狀、羽毛或Naja月牙作為主軸（不過綠松石就明顯少用）；但另一方面亦加入了David Bowie色彩閃電圖案和近年全球大流行的平面紋章戒指於其中（還懂得細心地鑲嵌晶石於戒指之上），而且鏈子除銀鏈之外，亦尚有K18金、金絲和黑銅等等版本，打破銀器品牌必定是銀色為主調的傳統概念，加上大部份銀器的Size都是恰到好處，每每利用簡單的幾何圖案，就能夠做出利落簡約的線條，表現在當代簡潔美感，對之於衣服間的關係亦不會喧賓奪主，成功達到首飾與衣服完美結合的境界。

此外產品定位也盡多元化，由過萬大元的黃金、晶石首飾，到數百元就有交易的頸鏈、戒指都有，方便資深收藏家、趕時髦的時尚愛好者以至銀器初心者皆找到自己心儀款式，十分全面。

左：Necklace Top ¥58,000、右：Necklace Top ¥10,000。（攝影：龔嘉盛）

左上：Necklace Chain ¥7,000、Necklace Top ¥32,000、中1：Necklace Chain ¥7,000、中2-4：Necklace Top ¥17,500、¥9,000、¥10,000、右：Beads Necklace ¥58,000。（攝影：龔嘉盛）

紋章戒指近年極之流行。

雖然名字叫FANTASTIC MAN，但有趣的是品牌絕非只為男性而設，大部份銀飾皆設有適合女生的細小尺碼，更不缺明顯針對女性化而設的款式，所以FANTASTIC MAN在日本當地的女支持同樣既多且眾，蛯原友里、佐田真由美以至新垣結衣和井川遥的御用造型師亘つぐみ等時尚名流，就對品牌推崇備致了。

木村拓哉。（FANTASTIC MAN）

不過想來FANTASTIC MAN最能夠觸動香港人神經的，還是因為木村拓哉，事關這位潮流巨星近年多次主動佩戴FANTASTIC MAN的銀器，亮相於一系列雜誌或公開場合之中（留意是主動佩戴，即是純粹的喜歡，並不涉及代言人等商業成份於其中），叫人對品牌眼前一亮。不過作為老一輩的時裝愛好者，或許是因為看到大久保篤志的搶先著用，才知道FANTASTIC MAN這個品牌實在非同小可。

久保篤志2017年11月25日已率先配上FANTASTIC MAN的ALBERT CHAIN。（FANTASTIC MAN）

差不多一年之後，木村才戴上。（FANTASTIC MAN）

事關貴為日本首屈一指的殿堂級造型師，大久保篤志可謂是繼野口強之後，另一位為木村拓哉奠下流行神聖形象的核心造型師，木村於《冰之驕子Pride》或《飆風引擎》的經典造型，正是出自其手筆，《冰之驕子Pride》中木村那件叫世人趨之若鶩TENDERLOIN格仔恤，正是大久保的精心選材所促成，網上更有傳木村拓哉當年之所以會穿上visvim，正正也是因為大久保所推介，足見其功力地位之超然。

大久保篤志絕對是日本首屈一指的殿堂級造型師，真正的時裝達人。（okubomegane）

《月の恋人》木村潮著visvim的經典一幕。

而觀乎今次FANTASTIC MAN的案例亦然，從instagram所見，大久保篤志由2017年11月25日已率先配上FANTASTIC MAN的ALBERT CHAIN示人，而木村拓哉首度戴上品牌的銀器，還不過是2018年8月28日的事，因此實在有理由相信，令木村拓哉愛上這個銀器新貴的始作俑者，正正是大久保篤志，可見潮流Icon背後的幕後搞手，才每每是真正的時尚達人。

香港售銷點 c9.99

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