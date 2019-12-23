【colette】紀錄片明年上映　巴黎時尚潮聖地結業前到底是怎樣？

曾被《福布斯》譽為世界上最時尚的商店colette，自1997年3月開業後，絕對是時裝迷必到巴黎的朝聖地之一，就連老佛爺也經常光顧。 可惜的是，創始人Colette Rousseaux與她的女兒Sarah Andelman，竟於2017年12月宣佈結業，並在聲明中寫道：「所有美好的事物，都會有終結的一天。」 當時，大多數人都對消息感到驚訝與悲傷。事隔兩年，一部紀錄片將回顧colette於結業前最後六個月的時光。

在 Instagram 查看這則貼文 @colette_mon_amour colette（@colette）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 21 日 上午 1:59 張貼

colette創始人Colette Rousseaux與她的女兒Sarah Andelman（nytimes）

重溫colette聯乘系列：

+ 3 + 2

這部全新紀錄片名為《Colette Mon Amour》，並於2020年發行。導演Hugues Lawson-Body將拍攝重點專注於colette結業前的日子，故事長達一小時，從宣布停業開始，至深入了解colette最後六個月的時光，而該電影更有Virgil Abloh、Kanye West、Pharrell Williams等時尚名人亮相，。該導演更表示，所有接受採訪的人，都是真實的colette粉絲，每個人都是非常樂意接受有關colette的採訪。

一件Tee印有「I shopped at Colette and all I got was this lousy T-shirt」字句（colette）

《Colette Mon Amour》所揭示的一件事，就是創始人Colette Roussaux在結業時所穿上的服裝，是一件印有「I shopped at Colette and all I got was this lousy T-shirt」的衣服，當日她更任職收銀員，雖然T-shirt設計相當幽默，其實也很諷刺，而事實亦證明，這間傳奇選物店的產品範圍，確實被低估了。

今次，《Colette Mon Amour》是與La Pac和Highsnobiety聯手製作，共同回顧這間傳奇選物店最後六個月的時光，更從二十年歷史中，讓觀眾得知它如何成為巴黎時裝朝聖之地，以入選獨具特色的品牌和舉辦不同活動與展覽而聞名。從紀錄片當中，觀眾可以看見眾多顧客排隊購買限量版運動鞋的畫面，也能目睹Saint Laurent於colette一樓策展時的準備，必須48小時內重新裝修的場景。而該電影的核心，主要是來自Colette Roussaux與她的女兒Sarah Andelman，後者在colette擔任首席採購員和創意總監，透過不同品牌策展、藝術展覽、小型音樂會等，與各大範疇建立緊密連繫。

傳奇選物店colette（IG@colette）

colette最後一年的總收入高達3500萬歐元，就算生意好也選擇結業，Colette Roussaux卻表示，停下來的主要原因是她的年齡，但是互聯網與其他零售方式，亦慢慢取代實體店，她不想目睹colette情況會逐漸惡化，再者更認為工作使她沒有足夠時間陪伴孩子，不希望女兒遇到同樣現況，所以選擇光榮退休結業，為colette劃下完美句號。

《Colette Mon Amour》將重溫這二十年的歷史，回到結業前最後六個月，讓大家重拾colette那些年帶給時裝界的美好時光。