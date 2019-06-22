【IKEA】與colette老闆Sarah Andelman合作　打造特別版購物袋

自Balenciaga開始，IKEA的藍色FRAKTA購物袋激發無數時裝人創意，愈是怪異的奇招愈得人垂青，當時人人高呼民間創意萬歲，仿佛每個人都能變成Demna Gvasalia，甚或能創作更好的設計。從那一刻起家居生活正式與時尚掛勾，進一步鞏固時尚家居的潮流地位。在我們逛街購物或坐咖啡廳也講求室內裝潢之時，對於家居擺設當然也不能馬虎了事，例如IKEA近年就多次邀請多位當紅設計師聯乘，取其名氣時亦有好設計，所以IKEA的成功，實在不無道理。

Balenciaga皮革袋與IKEA的FRAKTA購物袋極為相似。（網上圖片）

FRAKTA購物袋激發無數時裝人的創意。（網上圖片）

自2017年巴黎時尚概念店colette結業後，一眾粉絲一直懷緬昔日兩點藍點帶來強烈設計感的時尚聖殿，無可取代的colette讓巴黎少了一分色彩。可喜的是，今個夏天colette再次以另類方法重現大家的眼前！並於藍色以外更多了一遍繽紛活力的彩色！colette創意總監Sarah Andelman伴隨著媽媽Colette Roussaux退休決定，把colette關門大吉，而自己一直以個人名義工作，本年初曾與日本品牌sacai合作舉辦世界巡迴限定店"Bonjour Sacai"。最新消息Sarah Andelman更再次與IKEA合作，並聯同設計師好友Craig Redman一同創作玩味家品系列FÖRNYAD，於今個月推出。

FÖRNYAD限量系列，於本年六月推出。（IKEA）

IKEA × colette 2017 。（網上圖片）

IKEA × colette 2017 。（網上圖片）

Sarah Andelman曾與日本品牌sacai合作舉辦世界巡迴限定店"Bonjour Sacai。（網上圖片）

因為沒有Colette其人就不會有Colette其店。 紐約時裝編輯Vanessa Friedman

colette創辦人Colette Roussaux和女兒Sarah Andelman。（網上圖片）

Sarah Andelman伴隨著媽媽Colette Roussaux退休決定把colette關門大吉

FÖRNYAD在瑞典文中代表賦予新生命與活力，顧名思義就是把時尚感和玩味感帶到日常生活中。本次設計元素除了有著名的colette藍色作Highlight外，亦加入了Craig創作的大眼卡通人物Darcel Disappoints，令整個系列充滿趣味氣氛。

既然是家居產品系列，備有桌燈、椅凳、腳踏式垃圾桶、地毯、工作桌等家品當然不可或缺，同時Sarah也沒有忘卻colette過去必備的文具系列，打造出從鉛筆到背包等大大小小的大眼仔文具，讓大家不論在家中、學校或辦公室都能體驗到時尚生活品味。

系列中的最矚目當然首推與IKEA同共打造的FRAKTA購物袋。Sarah與Craig更專誠為此購物袋設計了一個混合colette藍點和Darcel大眼仔的彩色印花圖案，應用於FRAKTA購物袋及經典KLIPPAN沙發的布套上，以重現colette的時尚生活基因，希望Sarah Andelman日後將會有更多工作機會能與今次一樣，將colette精神延續下去。

大眼卡通人物Darcel Disappoint 。（Darcel Disappoint）

混合colette藍點和Darcel大眼仔的彩色印花圖案的FRAKTA購物袋。（IKEA）

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Colette曾與多個界別單位合作聯乘企劃。（網上圖片）