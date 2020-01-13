【西裝教學】十個正裝「穿搭地雷」摧毀型格：肩上虛線、袖口標籤

在正式場合或是平常的上班日，穿西裝都是很許多男人的第一選擇。要穿好西裝除了找到適合自己的版型，選對西裝的風格，還有一些小細節必須要注意。這些小細節許多人都容易忽略，但內行的人一看就知道。來看看這些重要的細節，避免以後穿西裝出門，被人當成不懂西裝的菜鳥。

▼▼▼按圖放大，看看10個穿西裝的地雷，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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1.內搭不要露出

在領口或是袖口若隱若現的看到你的內搭襯衣會讓你整個人看起來有點隨便、懶散的感覺，所以當你想要在襯衫內多穿一件時，建議在選擇上還是以白色無袖背心為主。

2.外套袖口未鑲邊

不只褲管的鑲邊很重要，袖口的鑲邊也不能忽視。若沒鑲邊至少也要縫邊，太長的袖口看起來邋遢、太短的又會看起來呆板，最好讓外套的袖口短於襯衫修口約1公分。

3.領帶的長度

領帶不管是太長還是太短，都是不適當的，太長會顯得整體西裝不合身，而太短會讓身形過長比例失衡。建議領帶的長度是在肚臍的位置，不要蓋過皮帶，當外套扣上最下面一顆時，讓領帶可以露出一小截最為適當。

4.袖口的標籤

在新買的西裝外套上，時常可以看到袖口有一個小標籤，當要穿出門時請把它拆掉，這個標籤並不是裝飾用，而是註明著外套的布料成分以及品牌。

5.背後下擺的記得剪開

不管是單開叉還是雙開叉西服，新買的外套都會用一個小針節或一段線把開叉固定住，切記當要穿出門時一定要剪開，不然在坐下或起身時，會被衣服束縛非常彆扭。

（Unsplash@Soroush Karimi）

6.肩膀上的虛線拆掉

在定製西裝的時候，為了方便肩部的調整，裁縫會粗略地縫上這條基準線。現在這條寬針虛線通常為醒目的白色或者紅色，目的就是要提醒你把它拆下來。

7.口袋不是用來裝東西的

高檔正式的西裝口袋都是不建議剪開的，西裝作為帶禮儀性質的服裝，本身也不是為了用來裝手機或者錢包。整齊、平順、看著舒服才重要。除了在胸前放一塊精心疊好的小方巾，其他口袋只是為了裝飾，而不建議拆開縫線裝東西。

8.正是場合不要穿白色襪子

不能穿白襪則起源於歐洲，過去人們穿皮鞋時會抹上鞋油，穿上白襪容易弄髒顯得邋塌，漸漸成為國際禮儀，千萬記住白襪只在休閒場合穿著，正裝請搭配黑色或其他顏色的襪子。

9.要扣幾顆扣子

再穿西裝時，非常重要的一點永遠不要扣最下面那一顆鈕扣。其實以前西裝所有釦子都是可以扣上的，但常穿西裝的上流社會覺得全扣上活動不便，乾脆就不扣了，到了後來整個社會都開始模仿這種風格，漸漸變成了約定俗成的規矩，不扣最下面的鈕扣變成了彰顯品味的標識。

10.領帶顏色

領帶的主色調一定要與襯衫有所區別，但領帶選擇與外衣同色系時，顏色要比外衣更鮮明，當領帶採取與西裝對比色的搭配方法時，領帶顏色的純度要降低。單色、條紋、圓點、細格、規則圖案，都是最常規的。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：十個穿西裝最容易犯的錯誤 避開這些成為西裝型男】