【小丑】Joker如何用Pantone色號說故事？西裝與臉龐充滿色彩表達

世界萬物皆有顏色，而且還是有非常準確的標準色，我們稱之為Pantone色號，例如Starbucks綠是 3425、Tiffany Blue是訂製的 1837，柯達黃底紅K字樣，黃色 123、紅色 485，對岸的騰訊也有標準藍色，稱為「騰訊藍」。Pantone讓全世界的色彩不再是憑感覺，而是有了標準數字，當要傳達一個顏色時，不再是用形容詞，而是說出：「我要 Pantone 123 」，就知道是水仙花色。

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Pantone 在 2000 年時，首度發佈年度流行色（the color of the Year），觀察哪個色號賣得最好，能夠預測下一個流行色，還能瞭解現在社會趨勢，橘色、粉色賣得好，表示人們關注健康與有機飲食，很多科技品牌Logo用藍色，因為這是男人唯一懂的顏色。2020 年有 12 大關鍵色與 4 大經典色，潘通色彩研究所行政總監 Leatrice Eiseman說：「結合我們對穩定、創造力的渴望，對熟悉感與親密感的渴望，傳遞一種舒適輕鬆的氛圍。」包括象徵女性聲音與自信的 18-1662 Flame Scarlet 18-1662，沉靜與可靠的 Clssic Blue 19-4052，適合各種膚色的Biscay Green 15-5718 等。

象徵女性聲音與自信的Flame Scarlet 18-1662，沉靜與可靠的 Clssic Blue 19-4052，適合各種膚色的Biscay Green 15-5718。（官網截圖／01製圖）

顏色傳達著個性與當下情緒，例如近期大熱電影《小丑》，Joaquin Phoenix塗滿顏色的臉龐，還有身穿的配色強烈的西裝，都能夠從Pantone找出相對應的色號。例如西裝是 Barbados Cherry 巴巴多斯櫻桃紅19-1757TCX 、Hawaiian Sunset 夏威夷日落橘18-1249TCX，塗滿色彩的臉則有 5463C、19-1429TCX 等等。從《小丑》整部戲裡的配色就能知道，低沈、陰鬱，但又充滿希望。

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▼▼按圖放大，看更多《小丑》劇照，這次可以留意多一點顏色與故事的表達▼▼

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