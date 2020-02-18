【麂皮鞋清潔】梅雨季又到！簡單三個步驟清理油污、保養麂皮製品

很多人鞋櫃都會有一雙麂皮鞋，表面呈現磨砂獨特質感的皮革有著它的獨特魅力，總是令人愛不釋手，但很多人卻苦於不知如何保養，今天搭編跟各位分享如何簡單 3 個步驟保養心愛的麂皮製品！

如有灰塵或髒汙用牙刷或毛刷刷除表面髒污即可，另外也有麂皮專用橡皮擦，用來清潔深色刮痕，較頑強的黏性髒汙則可使用生膠製成的麂皮刷刷除。（Timberland官網圖片）

＃刷除灰塵

平時使用或穿著完麂皮製品後，可在清潔前塞入紙張保持形狀，防止物件變形，一方面也可吸收濕氣，如有灰塵或髒汙用牙刷或毛刷刷除表面髒污即可，另外也有麂皮專用橡皮擦，用來清潔深色刮痕，較頑強的黏性髒汙則可使用生膠製成的麂皮刷刷除。

＃清潔油污

如遇到侵入性污漬（油、飲料），也可使用麂皮專用的清潔劑全部塗抹並以同一方向刷洗後風乾，因為如果只做局部清潔，可能會在清潔部位留下水痕影響美觀，如果單純是雨天淋到雨水而留下水痕，可以乾淨的布沾溼在水痕處輕輕拍打，直捯淡化水痕為止。

如遇到侵入性污漬（油、飲料），也可使用麂皮專用的清潔劑全部塗抹並以同一方向刷洗後風乾（Timberland官網圖片）

＃完整防護

在全部清潔完後，最後一道手續就是讓麂皮有完整的保護，因為麂皮屬於纖維外露的皮革，所以一旦弄髒就需要大費周章清理，所以平時的防護就變成必要的一個程序，在確認鞋子完全風乾後，距離 2-30 公分左右的距離噴上麂皮專用的防水噴霧，但請注意先在不明顯處試用，以確保不會造成麂皮變色，最後則是確保已經塞入紙張或是鞋撐維持形狀，便可收納至通風處等待下次使用啦！

所以麂皮製品還是較為推薦深色的，除了髒了不易看出，在重新染色時也更容易喔（Nathan Dumlao／Unsplash）

Dappei 結語： 相較於其他光面皮鞋，麂皮鞋算是保養手續較為簡便的，但是日常使用要小心不要淋到水或是油汙，不然會很容易留下痕跡，所以麂皮製品還是較為推薦深色的，除了髒了不易看出，在重新染色時也更容易喔，最重要的還是請大家平時有時間就要好好照顧親愛的麂皮製品囉！

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原文：麂皮鞋又髒了怎麼辦！簡單 3 個步驟保養心愛的麂皮製品！

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