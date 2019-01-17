【皮革保養】皮袋皮鞋放久了有「白粉」？未必是發霉　清理好簡單

應該很多人都遇到過這種情況：拿出一陣子沒有沒使用的皮包或皮鞋時，發現皮革表面覆蓋著薄薄一層的白色粉狀物質，這是發霉了嗎？這時該怎麼處理呢？皮革上出現白色細粉，不少人一看到這種現象就以為是發霉了，但其實這是一種稱為「粉痕」的現象，這時只需要簡單進行處理，就可以讓皮革恢復原狀了。

首先，必須要了解粉痕形成的原因。皮革在鞣製過程中有時會添加大量油脂或蠟的成分，當這些成分遇到溫度與濕度的大幅變化之後，就會逐漸浮出表面並形成白白的粉痕。另外，當您進行護理油保養時，添加過多油份也會使得皮革無法吸收，而殘留在革面並凝固成白色粉狀。若想清除粉痕，可以準備皮革專用的毛刷和乾淨棉布，先輕輕用毛刷將表面刷過一遍，再用棉布乾擦，動作勿太用力，反覆持續直到粉痕消失為止。可以在擦拭結束後用手掌撫摸皮革表面增加溫度，讓油份再次滲入皮革當中。

雖然粉痕容易清潔，但皮革保養還是以預防為主，最好的方法就是經常地使用它，才能讓皮革製品越來越有生命力與朝氣，降低發霉、變質的機會；平時也應做好保養工作，避免過度潮濕或乾燥。另外，如果遇到無法自行清除的污漬，建議可透過專業的皮革清潔商或由原廠進行清潔。

越使用越能增添韻味的皮革製品，在經常使用後能培養出專屬於自己的皮革表情，所以請務必在平日做好預防的保養工作。除了這次介紹的粉痕現象之外，皮革製品也常會有過度乾燥與發霉的狀況發生，所以放置保存皮革製品的地方也必須要謹慎選擇。

請務必在平日做好預防的保養工作（Getty Image）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：皮革上出現一層白色粉末不是發霉！那是什麼、該如何清潔？】

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