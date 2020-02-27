【Hermes】愛馬仕鱷魚皮手袋價值不菲之處　稀少加上精工更可貴

說到皮革、皮件，鱷魚皮幾乎給每個人的第一印象都是稀有難得一見，而且價格也非常「珍貴」。不過雖然說都是鱷魚皮之間的差距還是很大的，有些數百或數千元即可入手，愛馬仕手袋卻動輒數十萬元甚至上百萬，這又是什麼原因呢？到底愛馬仕的皮革有什麼過人之處又有什麼吸引人之處？

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要講到愛馬仕使用的鱷魚皮為什麼那麼貴，最直觀的原因就是數量稀少了，由於鱷魚每年可以獵殺取皮的隻數有嚴格限制，因此物以稀為貴；雖然有養殖鱷魚，但鱷魚天性好鬥，飼養上較為困難，也容易在表皮產生傷痕，因此想獲取完美的鱷魚皮革相當困難。而愛馬仕在挑選鱷魚皮時更連蚊蟲叮咬的傷痕都不允許，其稀有性可想而知。

而愛馬仕常用的鱷魚皮材料有三種（按圖放大）：

除了上述鱷魚皮種類不同會影響價格之外，鱷魚皮的縫製難度高也是造成售價高的原因。鱷魚皮表面有鱗片，比一般皮革更難處理，稍一不慎就容易使鱗片裂開，整塊皮料因而報廢。因此鱷魚皮的價格很大一部分反映了它高難度的製作工藝，以愛馬仕為例，一名工匠從訓練、考核到實際縫製鱷魚皮包中間需要經過好幾年時間，成品的價格自然也不一。

另外做工的細節也是一大原因，愛馬仕的包一大特點就是裡面和外面一樣漂亮，外面一層皮，裡面一層皮，如同一位真正的優雅女士。當女士伸手進入包裡找東西的時候，不但手會感覺舒服，眼睛也能同時看到美麗的內裡。且包一般在提手及外部都會有黑色封邊，愛馬仕的蜜蠟封邊是一輩子都不會脫落的。因為愛馬仕是上一層塗料再上一層蜜蠟，經過幾次這樣的重複，才能完成一個包的封邊。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛馬仕包為什麼那麼迷人？尤其是鱷魚皮包】