【Hermes手袋】Birkin Vs Kelly三個細節一眼分辨：單雙柄最易睇

Hermes愛馬仕的Birkin Bag（柏金包）和Kelly Bag（凱莉包），一向都名列品牌最受歡迎的袋款，也是全球熱搜款關鍵字榜上的前三之一。 說實在，兩個袋款從誕生年份至今其實已屬「高齡」的包款，但卻並沒有因此被瞬息萬變的時尚風潮所淘汰，相反的，愛馬仕柏金包和凱莉包隨著時間的堆疊，就本身的「年紀」而造就其居高不下的人氣與身價。

法國的女歌星Jane Birkin促成了Birkin Bag的誕生（GettyImages）

這兩款袋因為經典的外型、稀有的皮質材料、手工含量極高造就它昂貴的售價。不過Kelly Bag和Birkin Bag外形非常相似，常常容易被混淆，究竟如何輕鬆辨別著兩款袋的區別呢？

歷史背景

【Birkin Bag】

Birkin Bag其誕生過程全因法國的女歌星Jane Birkin有一次坐飛機向愛馬仕的時任總裁Jean Louis Dumas抱怨現在都找不到做工精良又實用的大提袋，於是愛馬仕的總裁就為她專門設計了一款袋，並以她的名字來命名，這就是Birkin Bag。

經典的Birkin Bag採用獨特設計。 它有一個長方形，手提袋般的輪廓。 有兩個提手，一個翻蓋，兩個穿過金屬支架的皮革帶扣和一個帶掛鉤支架的旋鈕。 柏金翻蓋設計有一個前把手可以舒適地放入的位置。 底部還有四個腳，以保護皮革底座。 價格從10,500美元到150,000美元不等。 由於每個手提袋都是手工製作的，因此價格根據皮革和硬件的類型而有所不同。 平均Birkin Bag需要48小時製作，完全由一位工匠手工製作。

【Hermes】Birkin——世界上最難買到的手袋 10個故事更顯傳奇

+ 6 + 5 + 4

【Kelly Bag】

Kelly Bag起源於狩獵者設計的馬鞍袋，是愛馬仕皮具系列中最元老的常青樹。但其實那時候它並不叫KELLY，1956年的《LIFE》雜誌封面上，摩洛哥王妃Grace Kelly為了躲避記者鏡頭，拎著最大尺碼、以鱷魚皮製的Kelly Bag，半掩著她已懷孕的身軀，於是命名了這款Kelly Bag。該款式袋括25、28、32、35公分，以及迷你尺寸等規格，材質多達33種，超過209種以上的顏色。

Kelly Bag略呈梯形，四四方方形。 有與Birkin Bag相同的拉帶和鎖扣機制，但沒有金屬環。 Kelly Bag有一個頂部提手，一個翻蓋，兩個皮革搭扣帶，一個帶掛環的轉動旋鈕，底部有四個腳。 主要有兩種款式：Sellier和Retourne。 Sellier是剛性的，更有條理，Retourne更慵懶，有圓角。 平均Kelly袋需要18至24小時製作，。

+ 4 + 3 + 2

▼▼那麼Birkin Bag和Kelly Bag可以怎樣用肉眼區別？（按圖放大看詳解）▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：只要看懂三個細節 輕鬆分辨愛馬仕柏金包和凱莉包】