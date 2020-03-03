余文樂潮牌Madness政治風波兩邊不是人　陳冠希幽默方式極速回應

老實說，費沙文.樂的潮流品味雖好，但在政治警覺性和公關手段方面，卻又當真是不敢恭維.......

余文樂再次陷入政治風波與公關災難。（微博圖片）

「五大訴求，缺一不可」？（微博圖片）

事緣一向高調愛國的愛國藝人余文樂，其自家品牌Madness日前就發佈一件高舉6隻手指的紅色衞衣，原本都沒有甚麼，誰不知有些敏感的國內同胞卻十分感冒，認為這件6指Sweater乃是有着「五大訴求，缺一不可」的政治隱喻，情況有如《鹿鼎記》小說中，韋小寶說的那些「地震高岡，一派溪山千古秀」、「門朝大海，三河合水萬年流。」天地會口號一樣，直指余文樂是港獨份子，逼得費沙文.樂再一次跳出來澄清和洗白，繼2018年誤稱台灣為國家和19年的返送中政治事件之後，第3度高呼愛國宣言，是真心愛國還是狗急跳牆，網民心裡有數。

陳冠希和余文樂由演藝界鬥到時裝界。（ Zi 字媒體）

陳冠希旗下時裝店juice的IG帳戶上，忽然Post一件由街牌WHO DECIDES WAR設計，一件印有 禁止「666」圖案的T-shirt。（juicestore）

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而更有趣的事，正當余文樂再一次陷入公關災難之際，其由演藝界鬥到時裝界的終身死敵Edison陳冠希，亦被指有意無意地借機抽水，在余文樂發表愛國宣言的不久後，立即於旗下時裝店juice的IG帳戶上，忽然Post一件由街牌WHO DECIDES WAR設計，一件印有禁止「666」圖案的T-shirt（留意余文樂的IG帳號正是lok666），令網民覺得有呼籲大家抵制余文樂之嫌，是無獨有偶還是處心積累就當真無從說起，但冠希與文樂之間的潮流爭奪戰卻非第一次，記意稍好的朋友，應該記得早年的「SADNESS」事件了吧！

神在6奪總冠軍時的手勢。（Montgomery Advertiser）

其實這個高舉6隻手指的手勢，在政治的角度看，或許有着「五大訴求，缺一不可」的隱喻，但其實從宏觀的角度看，這個手勢在西方世界更不時被人奉為經典，只因籃球之神Michael Jordan，於1998年「Last Shot」而奪得第6個NBA總冠軍的時候，亦正正是興奮得高舉這個6字手勢，所以向來熱愛籃球的余文樂，或許今次不過是想向MJ致敬了吧～哈哈！