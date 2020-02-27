Drake旗下品牌OVO與Clarks再度合作　打造超搶眼色系Wallabee

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毫無疑問，Clarks將會是繼Stussy和Red Wing之後，另一個強勢回歸潮流世界的經典品牌。

「Nike Avengers」的黃金陣容照。（Modern Notoriety）

Drake本身就是Wallabee控。（Lipstick Alley）

多得出現在早前「Nike Avengers」的黃金陣容照片之中，令到加拿大嘻哈巨星Drake與Nike之間的合作再度成為潮流世界話題，日前更率先公佈將會推出Air Jordan 11全金色特別鞋款，叫全地球人類引頸以待，不過與AJ合作球鞋炒作得熱烘烘之前，在此想向大家正視一個問題，就是Drake雖然系出Hip hop流派，但也絕非無時無刻的闊袍大袖「YO！YO！YO！」波鞋造型，即便是官仔骨骨的經典皮鞋名牌，Drake也總能夠輕易地搭配得駕輕就熟，更每每策動出各式各樣出色的Collaboration，Clarks正是其一。

全新OVO × Clarks系列。（Clarks）

全新OVO × Clarks系列。（Clarks）

一式三款。（Clarks）

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Drake名下品牌OVO與Clarks早在數年前開始就一直合作無間，多次打造聯名系列，而全新出爐的Collaboration就再次以Wallabee鞋款作為主題，一式三款，Clarks源遠流長的優質麂皮皮革，結合Wallabee馳名天下的Crepe Rubber鞋底，本就吸引，更特別是今次別注除了定番黑色之餘，Drake更採用了十分少見的螢光綠和鮮橙色打造鞋面，以這兩種顏色設計球鞋本來已經十分少見，現在卻更加是應用在經典和斯文感都極強的Wallabee之上，再結合象徵OVO的貓頭鷹鞋面壓印Logo，這對OVO × Clarks的注目程度，足以媲美任何一對球鞋，是為這個球鞋主宰一切之時代的最大挑戰者。

其實Clarks Wallabee與潮流世界的關係向來緊密，近年就曾先後和Stussy、Supreme和Ronnie Fieg等單位名人合作推出別注，而回顧時裝歷史，Wallabee也一直深受各界Fashion Icon推崇，由90年代元祖的Wu-Tang Clan，到近代的Kanye West和Drake，Hip hop就一直與Wallabee息息相關。

The Verve的傳奇唱片"Urban Hymns"。

而英倫搖滾樂The Verve的傳奇唱片"Urban Hymns"的封面上，也出現Wallabee的蹤影，就連神劇《Breaking Bad》的男主角狂人Walter White（Bryan Cranston飾演），亦以Clarks Wallabee配搭出來的「真Daddy」Style示人，足證Clarks Wallabee的影響力當真無遠弗屆，展現出來的潮流張力，也毫不遜色於近來難搶到不行的Nike Dunk SB，抵玩也！

《Breaking Bad》的男主角狂人Walter White（Bryan Cranston飾演），亦以Clarks Wallabee配搭出來的「真Daddy」Style示人。（Breaking Bad）

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