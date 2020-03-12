Dua Lipa｜運動風到休閒Oversize　拆解危險系繆思女神的時尚秘密

現在還在聽《New Rules》的請舉手！從2017年的分手國歌《New Rules》到2018年的《IDGAF》，Dua Lipa的歌詞不僅寫出了現代女孩們的愛情觀，歌曲本身更是朗朗上口，讓當時很多人稱她為英倫危險甜心，但其實她不只會唱歌，穿搭態度更是引領潮流，常常成為時裝周上的嘉賓不說，基本上Dua Lipa配戴或穿搭的單品都會熱賣，難怪現在被稱為危險系繆思女神！因為她最愛的穿搭風格不是遙不可及的高大上，而是把街頭潮流、運動風穿出新高度，成為廣大女孩們的穿搭繆思，準備好筆記了嗎？ 現在就來看看她的穿搭術吧～

就是要「緊身衣」穿出運動態度

一貫有自己的穿衣態度，就連運動風都穿得跟別人不一樣，能穿出這樣的運動性感新態度，也應該只有Dua Lipa了！從去年紅到現在的《Don’t Start Now》MV中，她就以性感的黃色緊身上衣搭配牛仔寬褲在椅子上和地板上跳舞，影片到現在不只在YouTube上已經超過一億多觀看人次，就連她這樣的緊身運動風也成為時下女孩們的最愛穿搭，包括他自己私下的穿搭，也常常以緊身的背心搭配不同的褲裝，從基本色系到螢光亮色系，她幾乎以緊身運動風背心包辦一切，看起來不僅又壞又性感，完全是危險系繆思女神的最佳風範！

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危險系亮色穿搭就在這～

對螢光亮色系情有獨鍾的Dua Lipa，已經連續好幾次穿著亮色服飾登上專輯封面還有MV，小麥色的肌膚搭配她的金髮，不論是從螢光黃、螢光綠、螢光粉、亮藍色、寶紅色，就連亮片的緊身小禮服穿在她身上就是潮！不過要怎麼把亮色系穿得好看呢？或許可以學學Dua Lipa的同色系穿搭，就算選擇的顏色再亮，她通常都會讓自己全身上下保持同個色調，像是亮紫色X亮紫色、紅色Ｘ紅色……等，這樣的亮色時尚，也非常適合亞洲女孩們，快筆記起來吧！

Oversize絕對性感！

除了緊身運動裝外，Dua Lipa私下最喜歡穿寬鬆的oversize穿搭，像是蓬蓬的羽絨外套、針織外套、oversize西裝外套……等，都是她最常穿的私服穿搭，尤其是在寬鬆的外套裡搭配緊身的短版上衣，看起來運動休閒外，又再次展現她獨有的危險系繆思女神態度，除此之外，她也會單穿oversize的襯衫穿出法式優雅感，看起來更帶一些不羈的性感態度，根本是現代女孩們的最佳衣櫃示範。

+ 4 + 3 + 2

今年4月，Dua Lipa要再次驚爆2020流行樂壇，掀起全球新潮流！

全新矚目大碟《Future Nostalgia》一次動員Mariah Carey、Maroon 5、Justin Bieber、Rihanna、Edward Sheeran等等當紅製作大師/團隊齊力掌舵！將超未來電子聲響結合懷舊復古迪斯可舞韻，打造舞動不停歇的流行樂章！同名單曲〈Future Nostalgia〉，主旨就是一路Fun下去，過癮串聯Disco、Electro和Funk元素，Dua還小秀饒舌技藝；快速飆破全球5億串流量的〈Don't Start Now〉，踩著Nu-Disco律動前行，滾石雜誌好評：「引領至事業更高峰，終於找到Dua在流行領域的立足點」，發行短短2個月時間，即登上2019年度歌曲排行之Idolator網站冠軍、時代雜誌第5名，坐入英國亞軍、美國流行榜NO.9席次+舞曲榜冠軍；再接再厲的〈Physical〉，5天時間大破Spotify千萬串流量，從80年代Synthpop領域吸收能量，滾石雜誌評斷絕對是首足以轟動夜店的大人氣歌曲！《Future Nostalgia》全新專輯即將於4/3發行，大家準備跟著Dua的新音樂品種全身舞動起來吧！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：穿什麼就紅什麼！從運動風到時尚態度，解密Dua Lipa「危險系繆思女神」穿搭術】