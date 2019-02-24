【英國音樂大獎】Dua Lipa父成樂壇最帥星爸　網民：最亮眼新星！

大多數的頒獎典禮上，獲獎者是各方矚目的焦點，他們或許會帶親友到場見證榮耀的一刻，光芒還是都在他們身上。但日前舉辦的英國音樂大獎（BRIT Awards），竟然意外讓正當紅的新偶像Dua Lipa父親大爆紅，原來主持人忍不住盛讚Dua的父親Dukagjin實在太帥，很想拿自己的爸爸跟他換，讓各方都把目光轉向Dukagjin，發現這位星爸真的帥氣有型，引起全英觀眾在Twitter上大暴動，不少年輕女孩直稱Dukagjin是「跟他、我可以」的長輩，也有人乾脆稱Dukagjin是「全英音樂獎今年發掘的最亮眼新星」。

其實Dukagjin年輕時在祖國科索沃就已經是樂團成員，因此有着明星的外型並不太讓人訝異。他的女兒Dua自從在英國出道後迅速走紅，也曾經來台灣開唱，是今年格林美獎最佳新人獎得主，在全英音樂獎上也略有斬獲。Dukagjin當然為女兒的表現感到驕傲，卻沒想到自己才是頒獎典禮最被討論、關注的話題新焦點。

英音樂獎頒獎中，主持人忍不住盛讚Dua Lipa的父親Dukagjin實在太帥，令Dukagjin大爆紅（點圖瀏覽）↓↓↓

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