【Hermès】時尚與傳統工藝的結合　10個愛馬仕絲巾成經典的秘密

Hermès 這個品牌，除了是一個奢侈品的代表外，更是一個工藝的呈現，每一個收藏 Hermès 包款的女人，除了能在人生的願望清單上打勾外，更能體會到這個什麼都靠機械的時代，那份難能可貴的手工感，而 Hermès 除了皮件迷人外，其實還有一向許多收藏家搶著購入的商品，就是絲巾。

Hermès 擁有上百種不同的絲巾，每一條除了都擁有不同的故事外，細緻的圖樣更讓品牌的絲巾跳脫出時尚單品的身份，成了許多人裱框掛在家中的裝飾品，而相較於包款限量難以入手的程度，擁有手工工藝的絲巾，除了是收藏家的最愛，還是許多人踏進 Hermès 第一個購入的商品，究竟 Hermès 的絲巾有什麼樣的魅力，可以讓它成為品牌的經典？

▼▼▼按圖放大看10個Hermès絲巾的魅力▼▼▼

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誕生百年的紀念

Hermès 的絲巾在品牌的歷史上其實擁有一個不可取代的地外，品牌的第一條絲巾誕生於 1937 年，而這一年也恰巧是 Hermès 成立的 100 周年，因此絲巾幾乎可以說是這個皮件品牌，誕生滿百年的一項紀念。

關於第一條絲巾

誕生於 1937 年的這條絲巾，是由一件騎士外套為靈感的，該條絲巾命名為《女士與巴士》，圖案是巴黎馬得蘭廟宇和巴士底之間的兩台公共馬車，元素的取材則是當時流行的一款古老遊戲，品牌即便跳脫馬具商品的設計，但依然會將馬術精神融於其中，而以遊戲為靈感的發想，亦延續至今 Hermès 不時會將童趣的思維放入設計。

一年12款絲巾

Hermès 還有個不成文的規定，那就是品牌從第一條絲巾生產至今，每年只會依春夏及秋冬，共推出 12 款絲巾，這 12 款分別會有過去的 6 款經典款的重新配色，以及 6 款全新的設計。

18個月

Hermès 所有產品皆以手工打造，絲巾當然也不例外，一條全新的絲巾得耗費 18 個月的時間，你心裡一定會想 “怎麼可能？”，但這件事卻真實的在 Hermès 這個品牌中發生，品牌視每條絲巾爲一件作品，而非商品，因此在設計初期，負責繪圖的藝術家便會在世界各地找尋靈感，等到有個完美的構思後，才會著手製作。

1000 個小時

如果學過網版印刷的人，便會知道手工印刷一個顏色就需要一張網版，而 Hermès 的絲巾豐富的色彩，則是在繪好圖稿後，再將每一個色彩分層製版，確認好顏色後才得以開始印刷，這整個過程需約耗費 1000 個小時的製作工時。

Hermès 每一條絲巾都經過品牌的專業調色師，每一位師傅會將每一個區塊適合的色彩，調製出獨一無二屬於這塊絲巾專屬的顏色，因此在 Hermès 的色彩檔案中，有許多顏色都是其它品牌裡沒有的顏色。（IG@hermes）

專業調色

Hermès 每一條絲巾都經過品牌的專業調色師，每一位師傅會將每一個區塊適合的色彩，調製出獨一無二屬於這塊絲巾專屬的顏色，因此在 Hermès 的色彩檔案中，有許多顏色都是其它品牌裡沒有的顏色。

75000種

Hermès 每一條絲巾的顏色，都是由里約的調色團隊製成，不假於他人之手，所有的顏色都是 Hermès 工廠中自行生產出來的，調色工藝則是以不同比例的顏料去混合混合天然膠，截至為此，Hermès 的色庫中已經有超過 75000 種不同的色彩。

收工收邊

如果你手邊擁有一條 Hermès 的絲巾，你將會發現這條絲巾並沒有傳統拷克、車縫等收編的痕跡，因為品牌的絲巾皆是以特殊的手工捲邊來收尾，因此整條絲巾你看不見任何的針腳，製作方式則為左手手指先展開絲綢，再將其絲巾邊緣向內捲起，右手則順勢下針，讓整個條絲巾看不見線頭的痕跡。

七道程序

統整 Hermès 絲巾的製作過程，從無到有總共需要七道程序，分別為主題概念至設計定稿、圖案刻畫顏色分析造網、顏色組合、印刷上色、潤飾加工、手工收編及品管與包裝，正因為這樣仔細而反覆的過程，因此在每個人手上的 Hermès 絲巾，絕對都是一條完美的商品。

獨特選材

Hermès 的絲綢並不像一般純絲商品是取自於蟬蛹，品牌運用的絲繭是一中產自巴西的特殊蝴蝶，這種蝴蝶每次生產 300 顆卵，而這些卵的數量，剛好就可織成一條 90*90cm 的絲巾，這種特殊的絲最大的特性便是它極度柔軟的觸感。

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