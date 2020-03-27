Harry Styles登《Beauty Papers》封面　破格造型打破性別隔閡

英國歌手、前一世代（One Direction）團員哈利史泰爾斯（Harry Styles）時常因為中性的裝扮引人注目，先前以黑色蕾絲透視襯衫出席Met Gala就令人印象深刻，還曾做過超可愛的指甲彩繪。這次他居然裸上身搭配黑色網襪，畫上古銅眼妝登上英國雜誌《Beauty Papers》封面，跳脫性別的前衛造型讓人驚嘆！

現在性別的隔閡逐漸被打破，服裝、打扮不再區分男女，只要自己喜歡，就可以勇於展現。Harry Styles在《Beauty Papers》雜誌的封面照片上，就傳達出這樣的理念，黑色網襪不再是女人專屬，男人一樣可以駕馭，流露出性感魅力，前衛造型讓網友直呼：「太美」、「我不能呼吸了」。

Harry Styles在《Beauty Papers》雜誌的封面照片上，就傳達出這樣的理念，黑色網襪不再是女人專屬，男人一樣可以駕馭，流露出性感魅力，前衛造型讓網友直呼：「太美」、「我不能呼吸了」。 （IG@beautypapersmag）

另一套造型則是畫上古銅眼妝，搭配海軍藍西裝，擺出搞怪姿勢。濃妝一向給人比較女性化的感覺，但其實應該跳脫刻板印象，美是不分性別的。哈利也曾在訪問中表示：「如果我看到一件好看的襯衫，但被告知是女裝，並不會影響我穿上它的慾望。」

哈利在拍攝自己的專輯封面時，以亮桃紅襯衫搭配復古白色高腰褲的造型，其實也是一套中性穿搭，男女穿起來都好看。另外他也曾大膽穿上粉紅蓬蓬芭蕾舞裙拍攝照片，叼著菸、充滿刺青的上身，與可愛的舞裙形成有趣的對比。

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