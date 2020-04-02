【新冠肺炎】梵谷博物館免費線上遊　安在家中欣賞「印象派大師」

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，多家著名博物館先後宣布開設線上免費遊覽服務，位於荷蘭阿姆斯特丹的梵谷博物館（The Van Gogh Museum）最近亦加入了由雅虎創辦的Google Art Project，讓大家安在家中同樣能夠深度認識這位「印象派大師」。

大家安在家中同樣能夠欣賞梵谷大作。（官方圖片）

不能否認世上確是有人喜歡雪上加霜。這邊廂新冠肺炎帶來的惡耗不斷，那邊廂有賊人藉機搗亂，講的是上月30日荷蘭拉倫辛厄爾（Singer Laren）博物館名畫被盜一事。疫情當下，不少博物館宣告暫停開放，藉此保障公眾健康，豈料有賊人藉此機會偷走館內梵谷名畫《春天的花園》（Spring Garden）。

《春天的花園》（法新社）

《春天的花園》由梵谷於1884年完成，本是格羅寧根博物館（Groninger Museum）的收藏，近期借予荷蘭拉倫辛厄爾博物館展出，不料竟被偷走，損失估計接近5,000萬港幣（500 萬英鎊），相信大家短期內都不能欣賞到《春天的花園》了。

而位於阿姆斯特丹的梵谷博物館，近日參加了由雅虎創辦的Google Art Project，讓大家安在家中亦能先睹館內珍藏。

位於阿姆斯特丹的梵谷博物館，近日參加了由雅虎創辦的Google Art Project。（網上截圖）

梵谷博物館是全球擁有最多件梵谷作品的博物館，擁有超過200件畫作、500件素描、750張信件等，當中不乏梵谷的代表作品，非常珍貴。博物館每層分別展示了梵谷不同年代畫成的作品，大家沿著樓層慢慢往上欣賞，便能認識到梵谷一生的心路歷程以及作品風格的變化。

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