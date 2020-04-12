【日本設計】Nendo繼聯乘Longchamp後　新款手袋要用家落手DIY？

日本設計公司Nendo繼去年四月聯乘Longchamp推出Katachi手袋系列後，近日再下一城，推出自家手袋mai，設計同樣有趣。

日本設計公司Nendo近日推出手袋mai。（nendo）

Nendo以新奇獨特設計而為人熟知，過去曾設計出雲朵體重機、杯麵餐具、依照人體線條特製的文具系列等日常用品，往往令人眼前一亮。近年Nendo開始涉獵更多範疇，曾於去年與丸山珈琲聯手製作扭蛋自助咖啡廳，亦曾設計出位於東京的獨棟式住宅Stairway House，展現超凡創意。除了室內設計外，Nendo亦跨界嘗試手袋設計，於去年四月與Longchamp合作，就著Longchamp的經典手袋系列Le Pliage進行大變奏，成果廣獲好評。

重溫Nendo多個誇界設計：

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近日Nendo再度推出手袋mai。在不與任何品牌合作的情況下，今次Nendo推出的手袋更加得意有趣——mai是以同一張再生皮革製作而成，需要極之精準的剪裁才可製成，保證不會浪費一分一寸布料。

mai是以同一張再生皮革製作而成。（nendo）

買家一開始只會收到未接合的版型。透過布沿的釘及小孔，買家無需任何器材、功具協助之下，即可輕鬆砌出手袋。Nendo之所以有如此安排，乃是貼心地考慮到運輸扁平皮革的運費，比起運輸手袋要低得多，這樣就能為買家省下不少運費。

mai全以再生皮革製成，共有三種尺寸、八種顏色可供選擇，定價€181（約$1,530港元）起，相當親民，非常適合講究環保且追求有趣設計的朋友選購。

組合過程非常簡單。（nendo）