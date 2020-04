【新冠肺炎】KAWS近年最大型展覽　免費線上遊除Companion外還有…

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延,多家博物館陸續閉館,改為提供線上免費遊覽服務,讓人安在家中亦可飽覽名作。 繼梵谷博物館及莫奈大宅後,本年矚目展覽《KAWS: COMPANIONSHIP IN THE AGE OF LONELINESS》亦宣布提供線上3D導覽服務,讓人宛如身處現場觀賞展覽。

作為當代最炙手可熱的藝術家,KAWS除了涉獵塗鴉以及平面設計外,亦經常「越界」創作——大型雕塑、時裝聯乘亦可見到他的身影。而KAWS每次出現,都必定會引起一陣浪潮,當中尤以與DIOR及Uniqlo的聯乘合作最受矚目。

當時DIOR不單在時裝騷天橋上放置了一隻高33呎、全以粉紅色鮮花製成的巨型KAWS公仔,更推出一系列印有KAWS圖案的限量服裝系列,以及定價高昂的Dior X KAWS BFF公仔,約六萬元港幣才能入手仍然有價有市,非常厲害。

而KAWS與Uniqlo的合作同樣誇張。當時國內有不少人為了能夠低價入手KAWS設計,通宵在Uniqlo門市外排隊,更在開售當刻瘋狂創購,令場面異常混亂。

新冠肺炎蔓延多月,全球多國相繼淪陷,苦無對應之策。在此嚴峻的時刻,KAWS於上月中旬會與Acute Art攜手合作,利用擴增實境AR技術,創作出一場獨特的公共藝術展覽《EXPANDED HOLIDAY》。用家只需下載並打開Acute Art的手機應用程式,即可在特定地方透過手機看見巨型Companion雕塑。

除了上述展覽外,澳洲墨爾本National Gallery of Victoria近日亦把年度展覽《KAWS: COMPANIONSHIP IN THE AGE OF LONELINESS》,以3D形式放到網上,讓大家安在家中同樣能夠欣賞到精彩展覽。

是次展覽於去年九月開始展出,是近兩年來最大型的KAWS展覽,展出多件由KAWS設計的畫作、壁畫、大型雕塑、裝置藝術、聯乘單品,場內除了有KAWS迄今以來最大的青銅Companion雕塑外,KAWS早期的塗鴉作品亦包含其中,非常珍貴。

鑑於近日疫情嚴峻,National Gallery of Victoria亦宣布閉館,七月三十日才會因應情況再次開放。在此期間,館方把展覽改為線上免費開放。大家可以按照需要調整角度,即使無法置身現場,同樣可以細覽所有展品,不容錯過。

按此進入線上展覽