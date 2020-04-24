【Omega Globemaster】歐米茄星座系列年曆錶改款　3個入手的理由

歐米茄的Constellation星座系列在升級為大師天文台認證款式後，緊接在2016年推出了進階的年曆版本，獨特的面盤設計以及不鏽鋼款式的高CP值在當時引起了廣泛的討論，相隔數年後，Constellation Globemaster Annual Calendar終於在推出改款，不過這次的改款真的是有夠低調，最明顯的改變只是幫面盤配色改換上新顏色，但要說顏色很稀奇也不盡然，因為同樣的配色之前在星座系列年曆錶的半金和Sedna金版本上都已經出現過了，不過價格上的優勢還是這款的主要亮點。

相隔三年，歐米茄的星座系列年曆錶2019年再度推出面盤改成百搭黑色的不鏽鋼款，如此一來系列目前三種錶殼材質都有黑面選項，其中不鏽鋼款的CP值當然最高。（omega官網）

評點一：八卦面變得有實質功用

星座系列面盤的八卦面造型原本只是一項裝飾性的設計（立體分割的盤面或許有助於區隔12個小時，對視讀性多少有些幫助），不過這款年曆款卻活用了這項設計，讓它在功能上也有了意義。而其實OMEGA的8500系機芯很早就發展出年曆模組了，不過之前它都是靠視窗來表示月份，然而這款卻將月份罕見改成了中央指針的形式，而八卦面外緣的12個切面正好就用來標示12個月份，以比較特別的形式來顯示月份資訊。

星座系列面盤的設計特徵為帶有立體切面的八卦面，原本只是裝飾作用，但由於融入了指針式月份顯示的功能，使得八卦面反而也帶有一些功能性的作用。（omega官網）

評點二：面盤邊緣印上月份字體有助讀時

雖然歐米茄不是用指針顯示月份的第一人，過去其他品牌也有出現過這樣的設計，不過OMEGA跟他們最大的不同在於其他的品牌往往都是直接用時標權充月份，但星座系列年曆錶反而是利用時標跟時標之間的空間印上草寫的月份字樣，用時標借代月份的好處在於直覺，5點鐘就是五月，不需要多加思索，因此其他品牌採用這種設計的手錶都沒有在時標旁另行標注月份，相對地OMEGA的做法如果沒有額外印上月份名稱就比較容易造成判讀時的混淆，可是一旦習慣了這樣的顯時模式，加上月份指針又都是停在時標與時標中間，其實要造成誤判的情況也不容易。

2015年開始歐米茄逐漸將Globemaster大師天文台認證標準導入旗下手錶作品中，除了不遜於C.O.S.C.的檢驗標準，錶款搭載高達15,000高斯抗磁力的機芯更是它鮮明的技術特色。（omega官網）

評點三：不鏽鋼版本價格極具競爭力

星座系列年曆錶本來就具備不鏽鋼、半金、Sedna玫瑰金一路到鉑金等等多種材質的錶殼，其中鉑金款的定價超過NT$150萬比較難以負擔，但相對地不鏽鋼款卻賣得相當實惠，以目前OMEGA的年曆錶來說甚至比碟飛系列還要便宜，只比Aqua Terra的稍微高一點，不過Aqua Terra裝的還是最早的8601機芯，機芯等級還是有一些差別，綜合比較起來星座年曆錶可能才是最划算的，一樣的價錢放眼錶壇很難找到條件相當的競爭者，因次在這個價位上就能入手年曆錶，這款確實有它吸引買家出手的魅力。

（omega官網）

Constellation Globemaster Annual Calendar

不鏽鋼材質／8922自動上鍊機芯／時、分、秒、日期、月份顯示／年曆功能／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／錶徑41mm／參考價：HK$ 71,000

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如果你想入手： 不鏽鋼款的星座系列年曆錶原本只有銀面藍字和灰面藍色兩種版本，2019年歐米茄再把原本只有半金款和Sedna金款才有的黑面加進來，價格和規格方面則是和之前都沒有變動，因此消費者從原本的二選一，現在多了三選一的甜蜜煩惱，三種面盤配色也分別搭配了不同顏色的錶帶，這當中沒有絕對的好壞，純粹就是看買錶人自己的喜好而已。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄星座系列是最容易入手的年曆錶之一】