Omega與007占士邦結緣要從90年代說起　電影情節融入手錶造就經典

James Bond 開始戴 Omega 這件事對於作為一套系列電影的 007 或是作為一個鐘錶品牌的Omega來說都饒富興味，時序進入 1990 年代，當時 007 剛剛換上了新任的占士邦皮爾斯布洛斯南，整個電影系列正要邁向一個新時代，另一方面 Omega 沉寂多時的潛水錶產線也在 1993 年以全新的 Seamaster Diver 300M 重返市場，一人一錶都即將要展開各自歷史的下一階段，從這個角度解讀這段關係會看到另一種奇妙的革命情感。 文：Sun Kyo, Kevin Hsiao（GQ Taiwan）

事實上在此之前 007 跟手錶品牌之間並沒有那麼明確的商業關係，那些被史恩康納萊和羅傑摩爾戴紅了的勞力士或 Seiko 真的就只是劇組找來的道具而已，相對地皮爾斯布洛斯南開始戴 Omega 就是雙方有意識地合作了，而像這樣系統化的置入或代言對當時的高級錶行銷來說還是件新鮮事，今天我們提到當代錶界傳奇經理人 Jean-Claude Biver 時都還不忘為他當年幫 Omega 做出這個決定記上一筆。

今天我們提到當代錶界傳奇經理人 Jean-Claude Biver 時都還不忘為他當年幫 Omega 做出這個決定記上一筆。（GQ Taiwan 授權使用）

千禧年後的《Bourne Identity》和後來由丹尼爾格力飾演新一代 007 的《皇家夜總會》是現代諜報片開始走向冷硬寫實風格的分水嶺，在此之前大家對電影中情報員的印象一定伴隨著各種匪夷所思的高科技道具，這點一直到了布洛斯南時期的 007 都還維持著同樣的傳統，因此當時我們在占士邦戴的 Omega 上仍然看得到雷射光、炸彈遙控器或是吊掛鋼索之類奇妙的功能——別笑，早年 CIA 還真的從這些影視作品中得到靈感研發出不少間諜道具。

千禧年後的《Bourne Identity》和後來由丹尼爾克雷格飾演新一代 007 的《皇家夜總會》是現代諜報片開始走向冷硬寫實風格的分水嶺。（GQ Taiwan授權使用）

丹尼爾格力之後的占士邦就沒那麼好玩了，儘管戴的同樣是 Omega，但手錶在劇情中的功能就只是手錶——嚴格來說還有一點搭訕的作用啦，《皇家夜總會》裡 Eva Green 第一次碰到占士邦的時候就有問他戴的是不是勞力士，結果占士邦說他戴的是 Omega，算是服務我們手錶宅男的一個彩蛋。丹尼爾格力版的 007 有意識地在排除這些非寫實元素的意圖非常明顯，到了《Skyfall》的時候甚至直接拿這個來自嘲，當占士邦想跟軍需官 Q 要求厲害一點的配備時，Q 只是冷冷地看著他說「你要會爆炸的筆的話我們已經沒在生產了」；倒是到了最新一集的《Spectre》老影迷期待的科技道具又回來了（以下有劇情透露），這次不但占士邦開的 Aston Martin 裝回了令人懷念的彈射座椅，包括他戴的海馬 300 也隱藏了自爆功能，雖然前後兩集同樣是由山姆曼德斯導演的，但到了這一集整體風格很明顯地回歸到早期 007 的誇張多彩。

到了最新一集的《Spectre》老影迷期待的科技道具又回來了，這次不但占士邦開的 Aston Martin 裝回了令人懷念的彈射座椅，包括他戴的海馬 300 也隱藏了自爆功能。（GQ Taiwan 授權使用）

其實我個人是更喜歡像《Skyfall》那樣寫實後設的調性，不過的確有很多人比較喜歡以前歡樂而充滿想像力的 007，柯林佛斯在《Kingsman》裡頭的一句「現在的間諜電影都太嚴肅了」顯然就是在諷刺這一點；更有甚者連占士邦本人都這麼認為，據說《Spectre》會一改前作風格導入這些科技道具就是出自丹尼爾格力的建議，看來像 007 這麼巨大的 icon 在不同世代間也存在著不同的形象啊。

據說《Spectre》會一改前作風格導入這些科技道具就是出自丹尼爾克雷格的建議，看來像 007 這麼巨大的 icon 在不同世代間也存在著不同的形象啊。（GQ Taiwan 授權使用）

手錶的款式是占士邦 Omega 的另一個 check point，在布洛斯南時期他戴的都是 Seamaster Diver 300M，儘管有石英也有機械、電影中的小機關也各自不同，但基本上都出自同一系列；2005 年 Omega 推出了高階版的潛水錶款 Planet Ocean，為了行銷新產品隔年上映的《皇家夜總會》就讓占士邦在海馬潛水 300 米之外另行戴上了新款的 PO，而在之後幾部丹尼爾格力版的 007 當中他戴的多半都是 PO 和 Aqua Terra，海馬潛水 300 反而沒再出現過了。

手錶的款式是占士邦 Omega 的另一個 check point，在布洛斯南時期他戴的都是 Seamaster Diver 300M，儘管有石英也有機械、電影中的小機關也各自不同。（GQ Taiwan 授權使用）

值得一提的是在《Spectre》的後半占士邦改戴了一支 1957 年初代海馬 300 的復刻版。復刻海馬 300 是當時 Omega 的主打，推它不意外，有意思的是錶款搭了一條黑底雙灰條的 NATO 帶；這種樣式的 NATO 帶俗稱龐德帶，之所以得名是因為最早史恩康納萊版的龐德在《金手指》當中就戴了一支勞力士的水鬼搭配同款的錶帶，如今 Omega 在自家的龐德錶款上也採用了一樣的 NATO 帶，某種意義上可以說是跨品牌地延續了這段歷史。

值得一提的是在《Spectre》的後半龐德改戴了一支 1957 年初代海馬 300 的復刻版。（GQ Taiwan授權使用）

在電影中給占士邦戴自家的錶是為了讓這些錶在現實世界中能賣得更好，自從皮爾斯布洛斯南以來 007 在片中戴的錶基本上都是市售款式（當然不包含雷射光或自爆功能），但除此之外 Omega 也會搭配電影的檔期推出特製的限定款，這些特殊版本會在錶款中加入若干屬於 007 的要素，比如說在面盤上刻出電影片頭經典的槍管膛線、或是在底蓋鑲進子彈之類的。個人是不太喜歡這種紀念品式的特別版，比起來我還更傾向去找占士邦在電影中實際戴過現行款式，不過近期新出的幾支 007 Omega 有開始跳脫這種表面化的設計方法，嘗試挖掘占士邦這個角色更深層的符號。

除此之外 Omega 也會搭配電影的檔期推出特製的限定款，這些特殊版本會在錶款中加入若干屬於 007 的要素，比如說在面盤上刻出電影片頭經典的槍管膛線、或是在底蓋鑲進子彈之類的。(GQ Taiwan 授權使用)

2012 年上映的《Skyfall》首度觸及了占士邦的身世，到了下一部《Spectre》要出紀念款的時候便直接將占士邦家族的家徽做在指針和面盤上，像這種需要具備一定程度電影知識的彩蛋比起過去那些一目暸然的符號的確是更容易打動真心喜愛 007 的影迷，而這幾年新出的幾款 007 錶更是用上了占士邦的軍階「中校（Commander）」這個哏、甚或是將常見於英國軍用品的「闊箭（broad arrow）」標記打在面盤上，像這種隱藏了玩家品味的作法我覺得比直接印滿了 007 來得高明多了。

這幾年新出的幾款 007 錶更是用上了占士邦的軍階「中校（Commander）」這個哏、甚或是將常見於英國軍用品的「闊箭（broad arrow）」標記打在面盤上，像這種隱藏了玩家品味的作法我覺得比直接印滿了 007 來得高明多了。(GQ Taiwan授權使用)

2020 年又有 007 電影要上映了，沒意外的話這部應該真的是丹尼爾格力版的完結篇了（上次他也說《Spectre》是最後一部）；丹尼爾格力是某些人心目中最好的占士邦，也是另一批人心目中最差的占士邦，但不論喜不喜歡這可能都是你最後一次看到他演 007 了，而這點也讓所有跟這部電影有關的事物——包括手錶，彷彿加上了一層濾鏡，看起來特別閃閃發光。不過別感傷，丹尼爾格力不演了還會有別人演，無論接棒的是男占士邦還是女占士邦他們也都會繼續戴 Omega，任務永遠沒有結束的一天。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Omega當年跟007電影是如何開始合作？又為何不續用勞力士？】