鑽石真的是堅不可摧？關於鑽石的5個小秘密：10億年前從外太空？

戴比爾斯在1974年的一句廣告台詞：「鑽石恆久遠，一顆永流傳。」，開啟了人們對鑽石的追求以及慾望，在現今購買一顆鑽戒或鑽石，不僅是身份的象徵，也可以成為投資的商品。但在追求鑽石的同時，鑽石有一些背後的故事和知識都被大家忽略了，除了貴鑽石還有什麼不為人知的秘密呢。

鑽石與鉛筆一樣

鑽石是已知的最堅硬的物質之一，可以用來切削和刻畫幾乎其他一切物質。而鑽石之所以那麼堅硬，是由其分子結構決定的。雖然鑽石魅力非凡璀璨奪目，但其實她和你的鉛筆芯裡面的筆芯是近親，她們都是碳原子連接在一起形成的。

鑽石與鉛筆一樣，是碳原子連接在一起形成的。（unsplash／jacek dylag）

鑽石有多古老

大部分的天然鑽石都形成於約 30 億年前，最古老的那一批甚至可以追溯到地球形成初期45 億年前。年輕一些的鑽石大約形成於 10 億年前，可說是地球歷史的見證者。天然鑽石也可以為科學家提供很多地球深處的秘密。要知道，在科學高度發展的今天，最多只能向下打不到 10 公里深度的井，我們對地球核心附近發生的反應還了解甚少。而天然鑽石並非純粹的碳結晶，其中有內含物，這就為我們提供了非常寶貴的有關地表深處化學的線索。

大部分的天然鑽石都形成於約 30 億年前。（unsplash／drz）

鑽石有可能來自外太空

雖然大部分鑽石都是來自地底深處的地底，但是科學家已經發現，鑽石也可能來自無垠的太空中。1987 年，一個研究團隊就已經發現，在隕石中含有大小僅為幾納米的微鑽石顆粒。其中有些微鑽石顆粒中剛好包裹著微小的氣泡，分析其中的氣體化學組成，可以告訴我們這些隕石究竟起源於何處。

科學家發現隕石中含有微鑽石顆粒，鑽石也可能來自無垠的太空中。（unsplash/chuttersnap）

鑽石的重量單位是克拉不是克

1克拉=0.2克。 「克拉」是希臘人為長角豆樹取的名字，這種樹的種子重量穩定，通常為0.2克，適合用於很小重量的珍貴寶石的重量比對。到了1931年，就正式將這個單位確定下來，作為克拉存在了。

鑽石的重量單位是克拉， 「克拉」是希臘人為長角豆樹取的名字。（unsplash／andy holmes）

不是所有鑽石都有用

生產1克拉的鑽石，需要開採250噸的原礦。而鑽石自身也要經過很多重加工才能成為美麗的項鍊或是戒指的一部分。世界上80%的鑽石是不適合當作珠寶的，但有些鑽石還是可以被用於工業，其他的可能就會被直接拋棄。

生產1克拉的鑽石，需要開採250噸的原礦。（unsplash／church of the king）

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界上80%的鑽石都不適合作珠寶！五個你可能不知道的鑽石知識】