【首飾品牌】3個歐美設計小資品牌　不買大牌也不用戴「朱義盛」

如果你也是喜歡歐美飾品的風格，但卻又覺得一線品牌的價格過高，想要擁有能搭配日常的經典飾品，又是可以負擔的價格的話，那你一定要認識這些線上就能買到的歐美簡約飾品，每一個品牌都有屬於自己的獨特風格，但卻都能輕易的搭配每一天的簡潔上班服。

P D Dpaola —— 信手捻來的優雅時尚

P D Dpaola可說是西班牙巴塞隆拿的珠寶界一顆新星，由 Paola 和 Humbert 於 2014 年一起創立的品牌，以 925 純銀和 18K 鍍金作為基底，搭配上半寶石或鋯石搭配設計。簡約的設計解決了上班前選飾品的煩惱，其中「I AM」系列，以彩色寶石組成的英文字母，呈現年輕珠寶品牌的繽紛性格，帶著屬於自己的字母，一展鮮明的都市女性特質。

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Ana Luisa —— 青春與成熟的混血兒

粉嫩的品牌顏色讓你以為是屬於青春少女的品牌，但看到商品時卻有極簡設計的喜悅，以 Everyday Luxury 為精神除了使用 14K 金，也常會大膽選用亮色寶石和珍珠去搭配。Ana Luisa 珠寶線上品牌且使用回收金再製，所以價格比一線歐美飾品還要便宜許多，也讓許多剛出社會的少女可以帶著大人感十足的飾品面對人生新挑戰。

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Ｍejuri —— 法式風格就只是真實的自己

以法國生活作為設計靈感的飾品，曾擔任 Lacoste 的藝術總監 Justine Lançon，是正統巴黎女人，帶著法式簡約的薰陶去加拿大旅遊時，與珠寶品牌 Mejuri 創辦人 Noura Sakkijha 合作，各用所長一起將品牌定調。使用高品質的金屬與純天然寶石和人道原則採收的鑽石，並搭配圓弧的金屬設計婉轉了石頭的冷冽。因為直接於工廠接洽，也讓擁戴精緻工藝的飾品有著親民的價格。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】