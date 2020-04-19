日本藝術家以廢棄紙箱作創作素材　10年內走訪35個國家只為執紙箱

在線上購物日益發達的現在，對於紙板箱的利用也日漸增多 ; 但大家通常在對快遞盒一通「爆拆」之後便將之丟棄，誰都沒曾想到這普普通通的快遞盒竟然也可以成為一件時尚的單品！

33歲的島津冬樹從事著一個特別的職業—— 紙箱藝術家。他所有的素材都來自被廢棄的紙箱，但是這些被人們遺忘的紙箱到了他手上卻往往能夠變廢為寶。錢包、卡套甚至背包、耳機套，只有你想不到，沒有他做不出的。

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過去的10年，他只做兩件事：—— 環遊世界撿廢紙箱、用這些紙箱做各式各樣的包包。10年時間他輾轉35個國家，大街小巷、生產工廠、甚至街邊的垃圾桶，只要有紙箱身影的地方，他一個都不放過。一個穿著體面的背包客，公然在街上的垃圾桶裡「翻垃圾」，這個畫面任誰看到都不禁覺得不可思議，但是島津卻絲毫不把異樣的目光放在心上只顧自己翻翻撿撿。作為一個背包客，原本應該拿來裝紀念品的空間，全都被他塞滿了撿來的紙箱。

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而令他放下一切，專心投入這一「事業」的契機說來非常普通。大二那年，被他用了多年的錢包已經變得破舊不堪，但是作為一個人在大城市生活的島津，沒有多餘的閒錢拿來買好看的錢包，於是從小就對手工製作感興趣的他就想著能不能自己動手做一個錢包。

是因為想要做一個錢包，所以才發現了紙板箱，而不是先發現了紙板箱才想要做一個錢包。 島津冬樹

說起用紙箱做錢包的過程，島津介紹說其實並不難。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

在做完錢包後，島津突然發現變廢為寶是一件非常有意思的事情，於是就和老師溝通自己未來想成為一名「紙箱藝術家」，但是老師卻建議他可以先去公司工作一段時間，有了工作經驗後在考慮其他的。聽從了老師的建議，2012年畢業後島津進入了廣告類的大公司工作，這日復一日的辦公室工作讓他常常想：「這就是我想要的嗎？」。不願意再渾渾噩噩過下去的他，在三年後毅然辭職，開始全身心投入自己熱愛的「紙箱事業」。

他背起背包開始不定計劃地周遊各國，在每個不同的地方發現心儀的紙箱後，島津也會對藏在它背後的故事非常感興趣。這些年所撿的許許多多紙箱中，有一隻令他格外印象深刻，這是一隻被遺落在保加利亞小巷子裡的紙箱，上面印著「支援敘利亞的物資」。島津就開始好奇，保加利亞和敘利亞之間究竟有什麼淵源？為什麼這空無一人的街道上會突然出現一隻這樣的紙箱？或許是旁邊有相關的機構？於是那段時間他就一直沉浸在這些問題的調查中。

這些年所撿的許許多多紙箱中有一隻令他格外印象深刻, 這是一隻被遺落在保加利亞小巷子裡的紙箱,上面印著「支援敘利亞的物資」（IG@carton_wallet）

一開始他的行為並沒有得到太多人的理解，然而在這些年的堅持中，他寫書、拍紀錄片甚至開店，越來越多的人開始認識他並了解到他這些行為背後的意義， 越來越多的人開始支持他並加入他。

沒有什麼東西是完全無用的，關鍵在於你想要如何將它變廢為寶。 島津冬樹

用自己的雙手為地球減少一些「負擔」，同時也能得到自己喜歡的東西 ; 如此，何樂而不為呢？

按圖欣賞更多島津冬樹的作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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