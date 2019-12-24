日本設計師創作革新「空氣衣服」　不費一針一線只憑一枝3D畫筆

在服裝上人們欣賞美的眼光，會隨著社會和時代的改變而改變，但是其宗旨還是繞不開「合身、得體、美」，而這也是服裝設計師們一直以來所追求的。 但最近日本一名獨立設計師津野青嵐卻憑藉她獨特的「空氣服裝」震驚世界，迅速走紅國際時尚圈。

津野青嵐（Twitter@tsunoshit）

她設計的衣服既不合身也不可能在日常穿著，甚至可以說十分誇張，但卻令人一見便難以忘懷。

日本女生最嚮往的「厭世臉女王」小松菜奈主動提出想要穿著她做的衣服拍寫真，伊朗著名歌手Sevdaliza在日本展開的首場演唱會上也將她的「空氣裝」穿上了舞台。

也許有朋友看到後會感嘆：「果然看不懂時尚！」但其實這些衣服遠沒有你所看到的那麼簡單，從創作的前因後果，到選材再到成品的每一個細節，這些背後都寄託著一個女孩最溫暖的情感。

2018年津野作為全日本唯一一個入選在意大利舉辦的ITS世界新銳設計大賽決賽的設計新人，受到了國內外大量媒體的關注。

她未用一針一線，僅以創新的3D樹脂畫筆在空中完成了這一系列衣服的製作。

這些衣服凌空懸掛在模特身體之外，大多以衣袖和裙擺處的造型最為誇張抽象，泛著細密熒光色的3D線條，在半空中連結成膨脹的三維立體廓形，投射出覆蓋在衣服下面軀幹的輪廓，彷彿捕捉到了靈魂與肉身分離的那一瞬間。不光是令人印象深刻的誇張造型，衣服的穿著方式也十分奇特，相比“穿”，它更像是“掛”在身上。

而津野的最初目的，也只是想創造出一種與眾不同的“人體項鍊”，甚至在最初參加比賽時報名了“飾品類設計項目”，但令人沒想到的是，飾品類的比賽無奈落選，服裝設計類項目卻一路挺進了決賽。

這令當時對於打版、裁剪、縫製一類服裝知識一無所知的津野相當意外。而這一切的發生看似意外，其實卻又像是冥冥中的安排。

▼▼津野的設計均不用針線，僅以創新的3D樹脂畫筆在空中勾畫▼▼

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1990年，津野出生在長野縣一座群山環抱的小村莊里，村里老一輩的人曾告訴她，在山的深處，那些被密密麻麻的植被覆蓋住的地方，孕育著無數不為人知的妖物鬼怪，它們每一個都身懷非人的能力。

於是每當年幼的津野夜晚行走在寂靜的山道上時腦中總是會幻想在路邊的草叢中，正有未知的生物偷偷對自己打量著。自記事起就與神鬼相伴的津野，一直對那個未知的世界充滿了好奇。

津野的髮飾作品『What do you feel this red in Japan?』（Twitter@tsunoshit）

津野從小就對動手做東西非常感興趣，但那時候也僅僅停留在了興趣愛好。大學進學的時候，她聽從了父母的意見，選擇了護士學校。大學畢業後她便進入了精神科的專門醫院就職，成為了一名精神病院的護士。每日她都會接觸到各種各樣不同的病人，感受著他們創造的天馬行空的世界，也正是從那時起，她開始對先鋒派藝術感興趣起來。

25歲那年一邊在精神病院上著班，一邊津野又去申請了一所成人設計學「KOKONOGAKKOU」學習造型藝術。

她的作品中所用到的元素、色彩充滿了異世界的詭譎和另類的驚艷，這些無一不在表現一種感覺—— 想和那個看不見的世界相通。甚至有一段時間，津野會把自己也打扮成誇張的樣子走上街頭。

我的工作是我獨一無二的優勢和寶藏，我的病人們經常會在不經意間給我靈感，我很感謝與他們每一個人的相遇。 津野青嵐

在大學3年級開始實習的時候，津野不停輾轉在各個科室之間，然而在這些科室的工作經歷給津野帶來的只是對自己的懷疑和對患者們的不安。但是當她嘗試跨進精神科的時候，一股莫名的安心感湧上了心頭「那裡是一個不可思議的世界」。

因為熱愛，津野努力平衡著工作和學習之間的時間。自從她的「人體項鍊」作品入選服裝設計項目後學校的老師給她建議道：「你對布的運用和做衣服一無所知，既然如此我們就不要遵從傳統的模式，你就隨意大膽創新吧」

聽到老師的建議後，津野總算敢放開手腳創作起來。她的3D畫筆在空中塑造了一件又一件驚艷世人的衣服，精緻到每一個細節每一件裝飾物，都是她一筆一筆劃出來的。

為了拍攝效果圖，她甚至請來了祖母做模特。「我最初的理念之一，就是希望做出不管什麼樣的人都能穿得上」

整件衣服她只在衣領處做了固定，這樣就算如她祖母這般，日常出行都需要坐輪椅也能很方便地穿上。

與那些身材消瘦、個個都是“高級臉”的女模特們相比，這位臉龐圓圓的可愛的老奶奶更加貼近普通人，同時很好地詮釋了津野所想的「人人都能穿的衣服」。

她還把她的爸爸也一起拉來拍攝。

津野還把她的爸爸也一起拉來拍攝（IG@seirantsuno）

不論身材如何、健康與否，都能享受到裝飾自己的快樂。平平常常的家人之間的情感，讓一直被認為「高大上」的服裝設計有了溫度，突兀卻又和諧地展示在人們眼前。

雖然在大賽中最終並未獲得大獎，但談及自己作為設計師的未來，津野顯得「野心」滿滿。雖然「3D筆時裝」領域如今只是小眾，但其運用的是一種名為PLA的可降解材料，十分環保。「如果利用PLA材料，能做出的面料形式大概有100多種，而我現在才製作出了5種而已！在未來的時裝設計中，會大量運用到這種材料也說不定」

津野在設計中運用的是一種名為PLA的可降解材料，十分環保。（IG@seirantsuno）

對於這個天馬行空的女孩和她充滿了幻想的服裝，大家是如何認為的呢？

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