【UNDERCOVER】推出應境新冠肺炎Tee　提醒世人居家隔離都要潮

「We Make Noise, Not Clothes」是日牌UNDERCOVER的格言，也是主理人高橋盾的處世哲學，令人感動的是，自品牌1994創立自今，高橋先生皆一直以身作則地做到。

UNDERCOVER主理人高橋盾。（medium）

其實作為高級時裝設計師，有些選擇「離地」的攀附權貴，迎合有錢人口味，亦有些會選擇「貼地」的為公義、基層發聲，或者諷刺時弊地推出與時政有關的設計，過去就當然有Vivienne Westwood和 Katherine Hamnett，而近代就不缺高橋盾、Martine Rose和Dilara Findikoglu等人物。

Martine Rose今季SS20推出印有「Promising Britain」的小丑圖案Tee。（WWD）

例如Martine Rose今季SS20就推出印有「Promising Britain」的粉色小丑圖案Tee，以諷刺在脫歐洪流下，英國的時政；而土耳其設計師Dilara Findikoglu，更製作出漫畫並將自己化作成超級女英雄，於故事中痛毆美國總統Donald Trump，以表達對其不恥。

肺炎限定T-shirt，價錢一律￥9,438日元一件。（UNDERCOVER）

列明只會在2020/4/17星期五 11:00 至 2020/4/19星期日 24:00期間，於UNDERCOVER官網發售。（UNDERCOVER）

而來到這個風雨飄搖的4月，在全球肺炎疫情籠罩之下，推出為期3天的肺炎限定T-shirt，列明只會在2020/4/17星期五 11:00 至 2020/4/19星期日 24:00期間，於UNDERCOVER官網發售，賣完就無，十分稀有。

「Stay Home」Tee。（UNDERCOVER）

+ 4 + 3 + 2

環顧這個肺炎別注，所有Tee的圖案設計都會時下的民生社會有關，「Stay Home」、「Social Distancing」與「Stay Safe」等疫情標語印在衣服之上，更將無眼小熊、漢堡人以至UNDERCOVER版的愛麗絲、巴魯坦星人融入其中，既詭秘又合乎民情，十分之UNDERCOVER！

UNDERCOVER就曾透用品牌的官方IG帳號，發表一張寫上「香港加油」的照片。（UNDERCOVER）

事實上，高橋盾絕對是一位十分關注國際時事的設計鬼才，早在今次新冠肺炎的大半年前，香港反送中社會運動進行得如火如荼的時候，UNDERCOVER就曾透用品牌的官方IG帳號，發表一張寫上「香港加油」的遊行照片，被指聲援香港示威人土，深受不少香港人歡迎之際，卻同時震動了部份內地網民的神經，揚言要罷買UNDERCOVER的產品咁話，內地網購平台被將品牌產品全面消失，如斯狂氣，的確達到時裝改變社會、「We Make Noise, Not Clothes」的意義和境界。