【New Balance】告NEW BARLUN侵權終勝訴　大陸正式向山寨說不？

繼Jordan Brand於年初控告大陸品牌「喬丹運動」獲判勝訴後，New Balance同樣在大陸沉冤得雪，在與內地品牌「NEW BARLUN」商標侵權案中獲賠1,000萬人民幣。接二連三的判決，似乎大陸有意一洗「山寨大國」之名。

大陸作為「山塞強國」，侵權問題一直為人垢病，多年來Under Armour、Jordan Brand、Supreme，以至無印良品等品牌，往年只要在大陸發起侵權訴訟，往往難逃敗訴之餘，更要向山塞品牌道歉兼賠償，情況或一如馬雲所言，在大陸「假貨比真貨好」。重溫近年大陸侵權事件：

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不過，大陸以往「正版反被告成冒牌」的情況可能不復再，事關New Balance與大陸品牌NEW BARLUN就侵權問題糾纏多年，近日終於獲判勝訴。當年NEW BARLUN搶先在大陸註冊品牌，明目張膽起訴正版New Balance，最經典莫過於正版被判敗訴外，更要向冒牌貨賠償500萬人民幣，不禁令外界嘩然。

New Balance就品牌商標提告NEW BARLUN終獲勝訴。（New Balance/ NEW BARLUN）

這次New Balance就品牌商標提告NEW BARLUN，勝訴獲賠1000萬人民幣。判詞指NEW BARLUN明知New Balance 鞋側N字Logo在市場具有一定影響力，仍繼續用上近似logo生產運動鞋，對消費者造成混淆，有違商業道德。事實上，NEW BARLUN多年來搬字過紙「參考」New Balance款式，又豈只於鞋側的斜體大寫N字Logo。這間「新巴倫」歷年出品，不論鞋型、鞋底、鞋踭logo位置以至細節配色，幾乎都和正版如出一轍。

這次New Balance於侵權案中獲勝，無獨有偶，Jordan Brand和大陸品牌「喬丹體育」就侵權問題打了近8年官司後，同樣於今年年初獲判勝訴。Jordan起訴「喬丹體育」未經許可挪用喬丹譯名、打球商標設計以至23號球衣號碼，雙方對簿公堂多年，亦曾有「喬丹體育」反告Jordan侵權賊喊捉賊的事態上演。至於大陸接二連三判山寨敗訴，是否開始尊重知識產權，矮正侵權歪風，就要拭目以待。