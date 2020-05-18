珠寶業的下一步是智能珠寶嗎？　智能珠寶是突破傳統珠寶的裝飾！

時至今日想必每個人都離不了手機，與此同時人們就在思考如何讓生活更便捷，於是可穿戴設備便順勢而出。從Google拓展現實眼鏡到智能腕錶，可穿戴設備出過不少產品。而相比幾年前，智能腕錶開始步入正軌，專業製表品牌也紛紛涉足其中。當智能手錶開始普及的時候，繼而大家又將眼光轉向智能珠寶。

珠寶有廣義和狹義之分，但大多數的人更認同珠寶即寶玉石及金銀製作的具有一定價值的首飾，工藝品或其他珍藏。智能珠寶是突破傳統珠寶首飾的裝飾，美觀等需求，借助高科技等手段，將珠寶首飾賦予了更多的科技含量和附加值。2017年2月，巴菲特投資集團旗下的智能珠寶企業Richline宣布將推出智能珠寶品牌ELA，一時間智能珠寶成為人們熱議的話題。

美觀性

目前，珠寶的消費對象絕大多數為女性。與男性更為理性的消費不同，女性在購買產品的時候更注重其外觀的設計，智能珠寶如果想要虜獲更多消費者的話，在外觀的改進上絕對不能忽視不管是延續傳統珠寶在工藝上材質上下功夫。

由於珠寶本身體型的限制，市面上現在售賣的智能珠寶大多以芯片嵌入珠寶的的形式存在，以金屬和陶瓷材質巨多。當然也有不少品牌開始嘗試加入寶石等元素，在造型上也做的更加充滿設計感。具有標識性的設計往往更容易讓人記住，真正受大眾歡迎的也絕對不會是看上去科技意味很強的珠寶。

Senstone可以作為手鐲或項鍊戴在身上，並點綴您的服裝。（Senstone網站）

功能性

既然是智能珠寶，那其功能自然也是用戶考慮購入的重要因素。受技術制約，智慧晶片還不夠小。在已經最小化的晶片中融入更多功能，更是難上加難。目前出現的智能珠寶大多能實現的功能多數為：計步，提醒，社交等簡易的交互功能，而且大多數還要依賴手機的支持，在某種特定場合可能會派上用場，如果真正從功能上來說稍顯得有點不足。

智能珠寶發展下的傳統珠寶

智能珠寶目前來看仍然會持續受到關注，那是否意味著傳統珠寶就會被淘汰呢？其實仔細想想這兩者之間的發展並不衝突。就像智能腕錶出現以後，還是會有人選擇傳統機械鐘錶，不同需求的人選擇也會不同。傳統珠寶以其美麗，稀少以及耐久等獨特性與智能珠寶區別開來。

每個人對智能珠寶的理解不同，自然側重點也會有偏頗。但珠寶畢竟是一個充滿美感的產品，要想把珠寶的設計感與智能模塊無縫結合，這其中對於珠寶界或者科技界都是將是個挑戰，兩者的結合必然會有一個磨合的階段。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：珠寶竟然開始與科技做結合 這會是珠寶業的下一步嗎？】