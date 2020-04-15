Fashion Jewelry是高級珠寶替代品？　魅力勝到戴安娜王妃也愛戴

不知大家對Fashion Jewelry是甚麼態度？有人說它是高級珠寶的替代品，也有人說，相較於Fine Jewelry ，它的設計理念更吸睛，還有人在會不會為它買單上打著問號。不過，Fashion Jewelry的特徵在近幾年的各大秀場、荷里活電影電視劇裡越來越鮮明，據說還有不少第一夫人和時尚ICON出席重要場合時竟也都選擇佩戴它…… 種種這些又勾起了我們的好奇：Fashion Jewelry到底是什麼？它與我們平常說的Fine Jewelry或high jewelry有什麼區別？又有哪些時尚大咖對它青睞有加？

Fashion Jewelry的特徵在近幾年的各大秀場、荷里活電影電視劇裡越來越鮮明（Gucci官方網站）

Fashion Jewelry、Fine Jewelry和high jewelry到底有什麼區別？

如果你時常關注時尚和珠寶圈裡事情，也許會注意到關於Jewelry，有著幾種不同的叫法：Fashion Jewelry、Fine Jewelry和High Jewelry。最初我就會常常分不清它們之間的分別。所以今天這篇文章，我們就先來理一理這幾個Jewelry到底是什麼意思。

區分它們的一個最關鍵因素就是看製作材料。比如很多女孩都喜歡的PANDORA，裡面的首飾多以價格低、顏值高吸引著大家。銀製品是它的一大特色，但除此之外，還有很多首飾的材料來自金屬合金和人造寶石等。

還有以人造水晶的製作、切割工藝和設計得名的SWAROVSKI，後來隨著發展，SWAROVSKI水晶被應用到時尚、藝術和建築等多個領域。

這其中就包括很多如今在時裝週上出現的Fashion品牌，他們不僅產出服裝、箱包、鞋履，還開始設計製作Fashion Jewelry。這些首飾通常由金屬合金和人造寶石製作而成，金屬鍍層、人造水晶、立方氧化鋯、漆光琺瑯等都是常用的材料。

雖然是Jewelry的一種，但卻和我們平時熟知的，比如De Beers、Harry Winston、Tiffany & Co.等珠寶品牌的珠寶有所不同。這些品牌大部分都是以珠寶起家，擁有著上百年的歷史。這些品牌設計製作的珠寶，材料都來自於真正的珍貴寶石和貴金屬，人們通常稱這類珠寶為Fine Jewelry。價格上，Fine Jewelry會相對比較高，但其中也不乏有很多萬元上下的系列款式，大家努努力也可以買得起。

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而在這些珠寶品牌中，還有很多價格更高昂的高級珠寶系列（High Jewelry）。但坦白講，對於High Jewelry，並沒有所謂的官方定義。它很妙的一點在於，你無法真正定義它，但當你看到它時，你就能確定它就是high jewelry。雖然無法定義，但高級珠寶要具備一些特質，比如它要包含稀有寶石和最高品質的貴金屬材質、要有獨特的設計和非常精湛的工藝、價格昂貴、不僅能保值還很可能會增值等等。

▼▼Fashion Jewelry有哪些特質？（按圖放大）▼▼

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有哪些人在為Fashion Jewelry撐腰？

1. Coco Chanel

看到這，你也許對Fashion Jewelry的態度多少還有點猶豫，不過看過這些為它“撐腰”的人，也許你會改變一點點想法。

除了Coco Chanel身上這條多圈珍珠項鍊以外，Chanel的服飾珠寶也在當時上流社會裡非常流行。（Getty Image）

首先要說的一定是Coco Chanel了。不知大家對之前那篇介紹哀悼珠寶的文章還有沒有印象？其實哀悼珠寶的一些特質，比如使用人造水晶，可以算是Fashion Jewelry的早期原型。但當時這一概念並不被大家所知。直到1920年代，Coco Chanel第一次把這種珠寶類型領進公眾視線。不論是為了對抗當時的「潮流」也好，還是出於個人喜好，從那之後，Fashion Jewelry才開始被大家認識和關注。

除了Coco Chanel身上這條多圈珍珠項鍊以外，香奈兒拜占庭風格的服飾珠寶也在當時上流社會裡非常流行。而這還要感謝一位與Coco Chanel合作長達50年的老朋友羅伯特古森斯（Robert Goossens），不過考慮到今天文章的內容，我們暫不展開介紹，先拿出來讓大家有個印象。

2. 戴安娜王妃 Princess Diana

另一位Fashion Jewelry的擁護者可以說是全英國（甚至全世界）人心中真正的公主——戴安娜。她「不按常理」出牌、平民又親民的形象早已深入人心，殊不知在珠寶的選擇上，原來戴安娜王妃也如此「平民化」。

上圖是1985年，戴安娜王妃出訪意大利時佩戴的珍珠首飾。 （GettyImage）

上圖是1985年，戴安娜王妃出訪意大利時佩戴的珍珠首飾。而她耳邊的兩枚心形珍珠耳環就是從一家Fashion Jewelry店鋪購買的。據說當時去這家店的時候，王妃只帶了司機，她就像一個再普通不過的顧客那樣去挑選，當她知道這枚珍珠耳環是人造的時候表示非常吃驚，吃驚程度比店員發現這位顧客是戴安娜王妃還要大！

還有一次，媒體還為此鬧出了笑話。1986年，戴安娜王妃在沙特阿拉伯訪問的時候，首次佩戴了一對月牙形「黃金鑽石」耳環。於是媒體都認為這是沙特國王送給戴安娜王妃的禮物，並加以報導刊登出報。但其實，這也是戴安娜自己入手的一件fashion耳環，大家可以大膽猜猜它的售價——$23美金。

3. Jacqueline Kennedy

在說第一夫人之前，我們先來看一位服飾珠寶設計師——Kenneth Jay Lane。業內人都喜歡將這位老爺子和香奈兒女士做比較，因為在大家看來，他可是繼Chanel後，為數不多將Fashion jewelry推向成功的珠寶設計師。但對比Chanel更多來自上流社會的顧客，Lane的作品更加平民化，買得起。

插播結束，我們說回第一夫人。積琪蓮甘迺迪在美國人心中不僅是第一夫人，還是一位實力時尚icon。她經常佩戴的三圈珍珠項鍊想必大家早已聽膩了。但大家知道嗎，這個跟隨她出席各個場合的珍珠項鍊，就是出自Kenneth Jay Lane之手。以及她曾佩戴的海星胸針和海螺耳環，也都是來自Kenneth Jay Lane的設計。在積琪蓮去世後，這兩款Fashion Jewelry在佳士得分別以US$ 19,550（胸針）和US$ 2,5300（耳環）的高價拍賣！

看過這些「力挺」Fashion Jewelry的時尚人物，不知此時你對這種珠寶是不是有了新的想法？其實關於Fashion Jewelry和Fine Jewelry的區別一直都被討論著，可能有人也依舊保持原有態度，不過在我看來，每一件作品的成立與存在都有它的作用和影響。就像這些Fashion品牌（如今也推出了很多有名的高級珠寶系列）和時尚icon一樣，既看重珍貴的高級珠寶，同時又接納著更具風格化的Fashion Jewelry，何樂而不為？

【本文獲「腕表之家」授權轉載。】