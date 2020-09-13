北京「四萬大叔」玩具收藏品放滿4千呎：不是玩古董才算收藏

在北京五環和機場高速交界，有一棟神秘的樓，平時大門緊閉，但如果有幸進入，所有人必定會「兩眼發光」。目測幾千件的收藏︰玩具、手辦、遊戲、電單車……沒有一樣不為男孩們所心動。 這個空間的主人，是人稱「四萬大叔」的資深汽車媒體人許群。他把8年來的所有收藏，填滿接近400平方米的空間，一個人獨享。 自述：四萬大叔 编辑：莫竣威／一条

一個50歲的中年人，為何還如此痴迷各種玩具？四萬大叔反問：

為什麼玩古董的人可以收藏，玩模型的人就不是收藏？我身邊有很多大叔活得年輕，有了人生閱歷和經濟基礎後，我們更能找到自己想要的狀態。 許群（四萬大叔）

四萬大叔的LOFT空間

熟悉汽車文化的男士們，對四萬大叔一定不會陌生，他是汽車雜誌《駕道rampstyle》的出版人，同時也是微博最早的汽車大V（意即在微博活躍且擁有眾多粉絲的用戶），坐擁180萬粉絲，用他自己的話來說「當年也算是個網紅。」一条通過微博私信發出採訪邀請，很快就收到他本尊的回覆。

四萬大叔的本名叫許群，年輕的時候在德國生活了10年，德文名叫SVEN，回國之後小伙伴們叫得不順口，乾脆幫他改名叫四萬。除了車評人這個身份之外，他還有很多不務正業的副業：電單車愛好者、模型收藏家、汽車模型從業者……

四萬大叔看起來「不太正經」，但兩天相處下來，他實際上邏輯性很強、知識儲備量極大。在他北京的這個空間中，目測有幾千件模型，隨便拿起一件，他就可以解說個半小時，從汽車的誕生、車型的歷史到背後的文化故事，滔滔不絕。

同時在他身上又有種「反差萌」，身高一米九，身材魁梧，卻又對二次元動漫非常痴迷，收藏各種可愛的動漫玩偶，甚至連手臂都紋有各種動漫人物：比卡超、多啦A夢、《老夫子》裡的大番薯…….

我是一個看上去特別裝X（意即造作），其實活得非常真實的中年人，我不知道中國還有多少活成像我這樣的50歲大叔。 許群（四萬大叔）

以下是四萬大叔的自述。

400㎡大房子堆滿玩具，一個人獨享

我年輕的時候在德國學習和生活，當時看了很多家居雜誌，就對LOFT非常痴迷：有高低不同的層次，裡面有很多我喜歡的東西，包括摩托車、真車、模型、還有很多藝術品，一直夢想能生活在這樣的LOFT裡面。

直到兩年前，因為家人都搬到國外生活了，而我一個人在北京的時間比較多，所以就開始尋找屬於我自己一個人的空間。無意中就發現了這裡，便租了下來。它在北京北五環和機場高速交界的地方，我的鄰居基本上都是導演、藝術家、攝影師、畫家，都是很有意思的人。

客廳：

這裡佔地有200㎡，我又在上面搭了一個鋼架，上下加起來在380㎡左右。1層的區域分為兩個，一進門是我的收藏和展示空間，它是一個大型的showroom（陳列室），擺滿了我這七八年收來的大大小小的藏品。

我出生在1969年，從全球範圍來看，那是一個文化走向繁榮和多元的年代。我喜歡的一些經典美式機車、電單車也是在60年代問世的，我的收藏和60年代有著很大聯繫。

核心收藏是各種汽車模型。

Gulf海灣石油：進門之後左手邊的一個L形櫃子，大概有500輛，都是海灣石油系列塗裝的汽車模型。它是我所有收藏裡面最有知名度、最具規模的，我也許是中國甚至全世界收藏海灣石油汽車模型最多的藏家。

我出生的那一年，1969年的勒芒24小時拉力賽，冠軍車就是海灣石油配色的福特（Ford）GT40，橙色、藍色塗裝的車，我就是從這款車的模型開始收藏，一直收了六七年才到現在的規模。之後延伸到其他不同品牌、不同品類的汽車模型。

整面牆有36格櫥窗，每一格都有不同主題的收藏品。

PinkPig粉豬保時捷： 1971年保時捷車隊推出了917/20車型參加法國勒芒拉力賽，車身原來是白色的，但在試駕的時候成績並不好，而且被車隊的領導批評車型太胖了，不好看。

所以保時捷馬天尼（Martini）車隊一氣之下就放棄了他們原來的經典白色塗裝，聯合了美國藝術家迪克索德伯格（Dick Soderburgh）用豬身上部位的示意圖，來設計汽車的塗裝，成為了經典。

Marlboro萬寶路：這個系列是我從香港的一個資深收藏家Paul手裡收回來的。他收藏了20幾年，總共兩三百台。兩年前，他通過香港朋友打聽到，北京有一個四萬專門收藏賽車模型，就聯繫我。

我們兩個人一見如故，他看到了我所有的收藏，就知道他的模型必須得賣給我。因為我會比這個世界上絕大多數人珍愛他的收藏，短暫交流後，我們很快就成交了。之後兩年，我托朋友分了十幾次把它們從香港帶到北京。

除了汽車模型之外，我還有一些來自動漫和遊戲的手辦收藏：

《龍珠》裡面的各種載具，電單車、單車、筋斗雲、龍跟斗……

麥當勞叔叔我收了很多，包括其中像藝術家Ron English創作的版本。各種各樣的也有一些，擺了一堆，然後我把一個肯德基大叔放在這。

我自己最喜愛的櫥窗就是《丁丁歷險記》（The Adventures of Tintin），故事的主人公是一個非常有正義感的記者，當年我也是受到這部漫畫的影響，對新聞充滿熱情，還報考了人大（中國人民大學）的新聞系，雖然最後沒考上。

（一条授權使用）

跟我坐在一起的這個1:1丁丁人偶，算是我第一件真正的藏品。但其實是我從朋友家裡撿回來的。第一次見到它，是在朋友的院子裡，頭和身體都已經斷掉了。

我把殘舊的人偶交給另一個做汽車噴漆藝術的朋友，幫忙把人偶完全修復，還「換」上了一身海灣石油配色的衣服。之前這個丁丁一直在洗手間陪著我，坐在馬桶對面，老是嚇到來我這兒做客的朋友。

除了模型之外，我也有一些電單車的收藏，這是兩輛本田（HONDA）的猴子，一個是30週年紀念版，一個是全新的零公里的50週年紀念版。也是所謂的「龜仙人同款」。

凱旋T100，因為牌子的拼寫「Triumph」和女性內衣品牌戴安芬是一樣的，我就在這台很硬漢的機車上，噴上了戴安芬的logo，把它塗成粉色，還有一個阿森一族大叔（The Simpsons）穿比基尼的卡通形象，覺得蠻有趣的。

工作室：

在一層的另外一個區域，是我的工作室。一個二次元混搭畫廊的空間。裡頭有吧台、微型街機，還有藝術品。

原來這裡是沒有採光的，我把其中的一面牆打掉，然後用玻璃磚做了這面半透明的牆。到了晚上，當辦公室燈光亮起，也能給冰冷的園區帶來一絲生氣。

牆上的5幅都是一位韓國藝術家的版畫，裡面都是一些非常經典的動漫人物，旁邊是一隻粉紅豹。

這件作品是我非常珍視的，它是紐約的普普藝術家David Kracov的作品，名字叫「BANG！」。由三層的鐵皮組成，上面全都是美漫中一些氣泡對話的框框，遠看形成形容巨大聲響的「 BANG！」

生活空間：

連接二層的原來是一個大斜梯，我覺得很難看，就把它改成了一個旋轉的鋼鐵樓梯。我還在這裡安裝了升降機，如果需要的話，我會把一些電單車、家具，升到二樓來。

二樓是我起居生活的空間。餐桌的椅子是從歐洲收來的，都是學校裡面的課椅，桌面有三個KAWS的人偶。我不是KAWS的粉絲，但這三個我很喜歡，有小朋友的元素在裡面，因為我希望自己保有著一顆童心。

這些厚重的老式沙發，跟我年齡差不多大，有些外皮都已經開裂了，但它呈現了我對老物的迷戀。

+ 2 + 2 + 2

這裡有一面非常完整的白牆，但是你不會想到後面還有一間房，這就是我想達到的效果。我把轉門設計在1/3的位置上，因為像我這麼胖、這麼寬，如果轉軸在中間的話，兩邊進都窄。

裡面的色彩和元素跟外面也不一樣，它是一個相對私密、有神秘感的空間。所有的單品，都是跟空間顏色相搭配，包括從德國淘回來的1:1的「異形」頭部模型。

早上起床之後，推開門，看到這麼大一個空間，陽光燦爛。當我再想到腳下還有200多平米，一個充滿了我的玩具和收藏的空間，就會特別開心。

硬核中年

我成長在七八十年代的北京，父母都是大學教授，他們給了我很包容的生長環境，雖然我不是一個好學生，學習全憑興趣，偏科很嚴重，但他們並沒有在學習成績上給我很死板的苛求，反而引導我去做自己喜歡做的事情。我就逐漸成為了一個興趣驅動者。

整個90年代都在德國，本科學平面設計，碩士轉到書籍裝幀設計專業，接受的是整個包浩斯（Bauhaus）系統的設計和視覺教育。

1999年，我回國，參與了一本汽車類雜誌的創刊。從編輯、美術、總監、主編、出品人，到擁有自己的汽車雜誌、自己的汽車視頻、清談節目，做了一個真正意義上有態度的資深媒體人。

無數的人問過我，你​​為什麼這麼大的歲數、還要花大價錢收玩具？我會反問他們：為什麼玩古董的人可以收藏，玩模型的人就不是收藏？收藏的概念，一定要建立在一個更加多元文化的社會認知上。

大家也特別愛問：你有多少件收藏？這些收藏多少錢？很抱歉，對於這倆問題，我都回答不了。我沒有統計過數量，我也不願意去回答它們的價值。可能精心統計一下，自己也會嚇一跳。

我認為收藏的真正樂趣不在於貴和限量。只有了解收藏背後的故事和文化，才越覺得樂趣無窮。

我下一個想收藏的領域就是宮崎駿的飛行器，他的幾十部動畫片裡出現過的飛機、飛艇、飛船，非常的厲害，也會非常的難收集。

除了玩具模型，電單車也是我真正的熱愛，我在2014年考了電單車駕照，2015年買了第一輛印第安酋長（Indian Motorcycle），之後就一發不可收拾。完全跌入了兩輪的世界，我把所有四個輪的車基本都賣掉，出行絕大部分時間就開電單車，每年也都會跟開電單車的朋友去旅行、聚會。

之所以喜歡它，是因為我內心悶騷的一面，我希望穿的衣服會被看到。

我曾經在一本男士雜誌的出版社工作過，就是那時候，我開始審視自己，作為一個男生應該穿得漂亮，很帥氣。

雖然我的收藏很宅男，但是我喜歡拋頭露面，接觸不一樣的人。所以我必須穿得很講究。我有很多頂帽子，很多副眼鏡，領帶、口袋巾都是一櫃子，領結就百八十個，我買一樣東西必須讓它成規模，都是一批一批地買，可以給我選擇和搭配。

一個人生活在北京，肯定會有感到孤獨的時候。幸好有這個屬於自己的私人空間，有這麼多我喜愛的東西陪我。

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如果不是疫情的關係，按照我的計劃現在應該在加拿大和我的家人在一起，雖然懷念全家其樂融融的狀態，但同時我也會覺得一個中年人，有一個獨處的時刻，也應該去珍惜。

也有人很好奇，看到我這一屋子的東西，說你的錢是怎麼掙來的？還有人給我定義，說我是一個「老富二代」。他們認為我住在這麼一個空間裡，花那麼多錢買些沒用的東西，肯定是不用怎麼工作的。

你說我這一屋的東西，我要不掙到錢哪來的？我從1990年到了德國再到今天，30年的時間，很多很艱苦的時刻、崩潰的時刻、完全讓自己迷失的時刻，讓自己每天早起，每天晚睡，每一刻都在努力奮鬥。只不過我沒有分享這些時刻，這是伴隨所有人的一生的。

可能我跟你們的父輩年齡都相差無幾，但作為大叔，我還會渴求年輕人的理解。我不斷地讓自己轉變身份，以適應這個時代的發展。這才會讓自己覺得，我不是一個被時代拋棄的人，反過來就不會覺得自己是一個老人。

我身邊有很多大叔，他們真的活得很年輕、很精彩。其實相對於年輕人來說，他們有更多的實力去找到自己想要的狀態。

四萬大叔的收藏Tips

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1. 切忌盲目

收藏一定要是自己喜歡和了解的東西。而不是一味跟風去追限量版、別人買不到的單品。了解藏品背後的文化，能使你在消費時更有樂趣和方向，而盲目收藏的背後就只有文化的缺失。

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2. 切忌堆砌

很多人收了一大堆模型，但沒有思路、沒有想法，也沒有很好地陳列，所以收藏有一個小秘訣：一定要成系統。這樣展示出來會非常好看，別人看到也會覺得特別厲害。

建議先定一個特別貼合自己的小主題，然後再慢慢深入去展開。比如我就從出生那年的賽車比賽開始收，從第1輛車開始，10輛、100輛、300輛、500輛，然後到各個經典塗裝，越來越了解背後的故事，自己收藏方向也會越來越明確。

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3. 收藏心態要平和

很多小朋友收藏的時候會問：四萬大叔，我這個東西買完會不會升值？如果你也是為了熱愛而收藏的話，就不用太考慮升值，該升的自然會升值；就算不升值，它也是你喜歡的東西。

所以成功的收藏，首先是熱愛，然後才是精打細算。你喜歡它，這錢就沒白花。

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