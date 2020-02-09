【Superstar】專訪世界級adidas收藏家　解構鮮為人知的隱藏歷史

年輕一代追捧adidas，或許只愛關注Boost和YEEZY系列，然而adidas可是一個歷史悠久的品牌，慎終追遠的話，則會發現他們的寶褲仍然有許多，而且更加博大精深，當中尤以Superstar系列今年最受關注，只因2020年正是這對傳奇西瓜頭誕生50周年的日子。 而為了向這對走越半個世紀的史詩級作品致敬，adidas Superstar 50th Anniversary慶祝活動已如箭在弦地啟動，《一物》頻道也特意拜訪香港adidas收藏權威：Unofficial Vintage Adidas Hong Kong fans club主理人Eddie Chang，請他大開金口，分享關於Superstar種種鮮為人知的觀點和隱藏秘聞，算是熱愛流行文化的人送給adidas的一封情書。

Unofficial Vintage Adidas Hong Kong fans club主理人Eddie Chang與他的儲物室。（攝影：龔嘉盛）

走進Eddie adidas儲存倉，仰望一片藍色的海，問到這裡的收藏量有多少，Eddie就答道「大約有700至800對。」，Eddie：「其實在收藏家眼中，90年代可是為adidas的分水嶺，只因在1990年代之前，adidas可是有着許許多多的生產地，例如西德、法國、加拿大、台灣以至東歐諸國等等，然而90年代之後，則集中在中國、越南和印尼等地區生產，所以好像我這類走Vintage路線的收藏家，通常都是以收集90年代之前的版本為主。」

舊時代的adidas Logo。（adidas）

Superstar的誕生 竟然是因為父子之間的競爭？

對於普羅大眾來說，或者現在Superstar現在經已是一對通用不過的基礎球鞋，但在四十多年前，它可是一對高科技的職業籃球鞋，活躍於NBA賽場之中，而Eddie也娓娓道來一些很少人知道的球鞋秘聞……

「很多人都知道是一個德國品牌，而創立人正是大名鼎鼎的Adolf "Adi" Dassler，然而大家可能不知道的是，雖然adidas目前經已是一個風行全球的品牌，但其實Adolf Dassler主理品牌的歲月裡，他一直對歐洲以外的市場心存冷感，將adidas拓展到美國的居功至偉者，其實是他的兒子Horst Dassler。」

Adolf Dassler。（adidas）

Horst Dassler。（adidas）

據Eddie的見解，Horst Dassler的確是一個難得的商業奇才，他可是第一個意識到並成功地將運動連繫到商業市場的人，正是他先知先覺地與國際足協FIFA和奧委會建立深厚關係，才讓adidas成就出今時今日在體壇的江湖地位。

位於德國Bavaria的Herzogenaurach，是adidas昔日的西德工場總部。（adidas）

「所以Superstar這對籃球鞋的誕生，可以理解成因為Horst Dassler的高瞻遠矚，毅然開拓美國市場，才會出現的。」Eddie如是說：「其實adidas可謂一個滿載家族恩仇史的品牌，先是與哥哥Rudolf Dassler分了家，其實Adolf與兒子Horst也並不太咬弦，Horst是一個滿載雄圖大計的人，Adolf則是鞋匠出身，只想用心製作好每對運動鞋，而且針對的運動領域範疇，亦集中在田徑、足球和網球這些歐洲當時流行的運動之上，所以一腔熱血卻總是得不到父親全力支持的Horst，未幾就決心在法國開設了adidas的工場，與父親西德的本廠某程度上分了家，各自做自己推崇的東西，互相比拼，決心贏自己的老豆。」

Eddie對adidas的知識和熱愛都令人拜服。（攝影：龔嘉盛）

adidas Supergrip。（攝影：龔嘉盛）

而在Horst Dassler決心開拓美國市場之前，adidas在阿美利堅並沒有一個具規模的零售商，就只靠一個名曰Cliff Servern的小商人，每日駕駛着小貨車到美國各地的運動場四處兜售。一日Cliff的弟弟Chris接觸到歐洲adidas的人員，後來更成為法國adidas的商業顧問，Chris就告訴Horst等人籃球是美國目前一門十分流行的運動，終使Horst毅然開發籃球鞋這種父親從前少有接觸的運動項目，不過第一對發明的相關鞋款仍未是Superstar，而是它的前身Supergrip，誕生在194-65年的時份。

留意Supergrip與Superstar的分別。（adidas）

Eddie收藏的70年代adidas Superstar。（攝影：龔嘉盛）

+ 3 + 2

Eddie：「其實Supergrip與Superstar的輪廓外形頗為相似，大致分別在於硬膠的Shell Toe鞋頭尚未出現；二是鞋身與鞋底之間乃是以膠水粘合；而鞋底也是以較跣的熱壓膠製造（即使Chuck Taylor All Star的那一種），結合全皮鞋製造，外形的確美觀，但當真打起球上來時的實用性和保護性，就令當時的籃球員有所保留。」「但法國adidas並沒有因此而放棄，到1969-70年之際就強勢開發出進化版本的籃球鞋，名為Superstar，鞋頭增設成Shell Toe橡膠貝殼鞋頭，強化保護性；鞋身與鞋底之間也改動成縫線方式製造，加強拉扯受力；鞋底也變成橡膠杯底製造，改善防跣的問題，如斯機能性方面大大提升，使到Superstar最初只有聖地牙哥火箭隊（即後來的休士頓火箭）成員著用，到兩年間已吸引了波士頓塞爾特人和洛衫磯湖人等班霸級球隊成員著用。」

「Logo人」Jerry West。（adidas）

Kareem Abdul Jabbar的舊廣告。（攝影：龔嘉盛）

時至今日，Kareem Abdul Jabbar與adidas依然關係密切。（adidas）

如是者，adidas Superstar正式替代了Converse，成為NBA聯盟最受歡迎的籃球鞋，近75%的NBA球員都選用了它作賽，當中更不缺Jerry West和Kareem Abdul Jabbar等超級巨星，Eddie：「而後來Jabbar更成為史上第一位被adidas簽約贊助的籃球員，贊助費是25,000美元1年」。

ABA與NBA。

這是名為Americana球鞋。（攝影：龔嘉盛）

另外，有一樣東西很值得和大家分享，就是NBA和ABA的分別，Eddie：「除NBA外，ABA（American Basketball Association）也是當時美國十分人氣的籃球聯盟，當年野心勃勃的Horst Dassler決心兩大聯盟都要壟斷之，所以70年代就分別推出不同的旗艦鞋款，分途出擊，NBA就主力推廣Superstar，而ABA則以Americana和Shooting Star型號作招徠。」雖然日後ABA的影響力遠不及NBA，因此Americana和Shooting Star的地位亦不及Superstar神聖，但其實它們也一直深受古着迷的推崇，2014年裏原宿巨人NIGO就曾與adidas合作，推出Shooting Star復刻致敬版本。（待續）

2014年裏原宿巨人NIGO就曾與adidas合作，推出Shooting Star復刻致敬版本。（adidas）