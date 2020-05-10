nest of manure打造法國古典風口罩　媲美Vintage古着的復古日牌

雖然從潮流角度而言，數年前閃爍一時的19、20世紀歐陸古着風潮，已然不復當年之勇，但對於品味之士而這，這類滿載古典氛圍，又手工精奧的懷舊服飾，則仍然是不可取替的逸品。

Vintage French Indigo Dyed Linen/Cotton Old Work Jacket，售價待定。（nest of manure）

留意這類19、20世紀歐陸風服裝，並非只有古着真品才叫吸引，好些透過古着再造，或者跟隨原著地復古的當代品牌，他們製作出來的懷舊服飾，每每比Vintage品來得有過之而無不及地精美（雖然定價往往再高昂得多）。Paul Harnden、Casey Casey以至是Bergfabel，則是西方此流派的知名單位，而日本方面，Arts & Science和GARMENT REPRODUCTION OF WORKERS，以至主打歐陸古典風尚的JOURNAL STANDARD LUXE，都見證着歐陸復古文人在東洋的好生興旺。

Early 20th Antique French Indigo Linen Maquignon Smock Coat，HKD11,386.98。（nest of manure）

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而今日向讀者們分享的nest of manure，則是令一個值得注目的日本相關單品，雖然名氣遠不及Arts & Science，但其稀有度及高端定位則同樣不惶多讓。以19世未，20世紀初的歐陸服飾（尤以法國為主）為靈感題材，nest of manure的衣服雖然均是這個時代才由職人縫製成的新品，但原材料方面，卻不時不計成本地利用Antique French Bed Linen、Antique Hand Woven French Bed Linen等歷史悠久的亞麻布作衣料，鈕扣方面也採用1950至1960年代Vintage British Cow Horn Button，甚至Antique Fabric Covered Buttons等古董級別的舊品。顧名思義，就是以最古舊的物料，打造出新穎服飾，道理就如READYMADE以軍用古布製作包袋一樣，極具手工價值。

雖然是嚴格意義上是新衣服，但nest of manure每件衣服其實都參考住昔日真正存在着的服飾。（歷史照片）

古人穿著的馬夫褸Biaude。（nest of manure）

Belgian Linen Hound’s-tooth Check Gilet ¥ 37,400。（nest of manure）

End of 19th Century Antique Hand Woven French Linen Patch & Darned Tote Bag，HKD2,325.51。（nest of manure）

由於古舊的亞麻布，皆具備明顯的凹凸觸感和皺摺感，所以每件nest of manure的衣服，無論是西裝、西裝背心Gilet、Chore Work Smock Coat，都要着一般新衫所不能比擬的挺立感，彷如雕塑一樣。而且較之真實Vintage，nest of manure也刻意加入更加Patch-work元素和彷如Sashiko刺子繡的縫線於其中，將手工藝發揮得極緻，超越一般Vintage服飾，達到了Antique一般的境界。

Antique French Hand Woven Linen made Mask (Red) with Virus Filter，HKD256.61。（nest of manure）

更有趣的是，鑑於目前新冠肺炎肆虐，作為復古圈一份子的nest of manure，也加入抗疫戰線的陣營中，推出Antique French Hand Woven Linen made Mask ，以古董亞麻布和有機棉紗布編織成口罩面，再以法製復古提花緞帶製成Ear Strap耳帶部份，外型古典，卻堅稱防菌效用顯著，成效如何就未必知，但單從外觀看，卻一定比香港政府派發給市民的那個來得漂亮。