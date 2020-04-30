THOM BROWNE限量200副別注眼鏡　跟木村拓哉所戴的那副有何不同？

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說到THOM BROWNE，除了簽名式灰色和紅白藍Logo外，其眼鏡同樣是焦點，世界各地很多名人明星都是用家。

此外，品牌亦注重亞洲市場，最新兩款復刻限量版，再一次照顧我們的臉型。

THOM BROWNE設計一向追求極高品質，除了自家生產外，亦會找其他優質品牌代工，例如長青的Wing Tip皮鞋，就曾先後跟Tricker's、Sanders等英國鞋履老字號合作，務求做到盡善盡美。THOM BROWNE精於找人代工之道：

至於眼鏡方面，這設計是THOM BROWNE長期備受追捧單品，品牌找來美國同鄉DITA，由於兩者都是為好設計而不惜工本，高級物料、優良手工和繁複工序，產量不多，令到THOM BROWNE眼鏡在市場上供不應求，Waiting list比長城更長，等一年半載絕對是等閒事。

按圖看更多THOM BROWNE眼鏡的星級用家：

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木村拓哉2014年時戴TB-704-C眼鏡登上《UOMO》雜誌封面（UOMO）

雖然是舊作復刻，但THOM BROWNE和DITA並不是馬虎地照板煮碗，別注版TB-704-E由樁頭、鉸鍊、鏡腳、品牌標誌性紅白藍夾層和三間鏡腳等組件所組成，全架經由320多個程式，配以日本資深眼鏡職人的精湛工藝，需耗8個月至1年時間才能製成，簡直是眼鏡中的藝術品。

THOM BROWNE為TB-704-E換上12K 金鍍鈦金屬鼻墊（Chang's Optical）

點擊看更多別注版細節：

而是次亞洲別注，THOM BROWNE以12K金鍍鈦金屬鼻墊，取代原有醋酸纖維板料鼻墊，這Asian-fit的改動，無疑是為亞洲人度身訂造，佩戴時倍感舒適。同場還有圓形Boston款式的TB-708-D，各限量生產200副，必成搶手貨。

INFOChang's Optical
852 2369-0111

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