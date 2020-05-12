【木村拓哉】開通IG、登雜誌封面後　男性護膚品牌日與夜廣告登場

木村拓哉這幾天動作多多，先是開通個人IG帳號，然後成為《Sense》雜誌20周年紀念號的封面人物。 最新是替男性護膚品牌擔任代言人，一樣以型為先。

木村拓哉個人IG開通短短數日，追蹤人數已達140多萬。（網上截圖）

木村拓哉終於開通個人Instagram帳號takuya.kimura_tak，短短數日已引來140多萬追蹤者，暫時一日一帖文，一個口罩帖文Like數多達43萬，他的魅力的確強大。同時，時尚雜誌《Sense》為慶祝20周年大日子，請來木村拓哉擔當封面人物，還有他的著名造型師好拍檔野口強一同上陣，那些年的潮味一次過湧回來。

《Sense》20周年紀念號以木村拓哉當封面人物（Sense）

日前，木村拓哉再有新動作，今次是替男性護膚品牌BULK HOMME擔任代言人，拍攝新一輯廣告短片，分別有早晚兩個版本，那短短的15秒片段中，不論是剛瞓醒，還是臨睡前，木村拓哉的一個眼神已交足戲，令粉絲們心心眼盡現。

木村拓哉替男性護膚品牌BULK HOMME擔任代言人（Fashionsnap）

木村拓哉兩段廣告片，先看日間版：

木村拓哉兩段廣告片，再看夜間版：

BULK HOMME找來木村拓哉代言，當然實力雄厚。品牌成立日子雖短，但2015年登場以來人氣一直有增無減，三大皇牌產品潔顏霜、化妝水、乳液長賣長有，曾成為著名選物店LoFt「日本男性保養品牌」2017年銷售冠軍、日本亞馬遜Amazon網站2018年最佳保養品組合銷售冠軍等，而品牌揀選代言人亦找來一線男星窪塚洋介、三浦翔平、賽車手小林可夢偉、足球員麥巴比等，不過論號召力，始終是木村拓哉最強。按圖重溫BULK HOMME代言人：