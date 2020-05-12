【日本設計】ANA空姐制服曾由大師操刀　新改革向高踭鞋說再見？

隨著一眾航空公司作出改變，日本ANA全日空航空公司近日亦進一步放寬限制，允許空姐自由選擇鞋踭高度，無疑是一個遲來的進步。

ANA全日空航空公司近日放寬制服限制。（ANA）

為了營造專業的形象，各大航空公司嚴格規定空中服務員的服裝儀容，不容許任何誤差。然而隨著時代的變遷，開始有人質疑那些規則的必要性，甚至要求航空公司作出改變，藉以保障員工的權利。

去年三月，維珍航空便宣布允許空姐可以不化妝上班，一眾空姐甚至可以選擇穿褲子值勤，好讓她們能更舒適地為乘客提供服務。除了維珍航空外，向來嚴謹的日本航空亦於去年宣布廢除女性職員必須穿裙子上班的規定，加入更方便工作的褲裝，減少一眾女職員被偷拍及性騷擾的機會，其後亦允許女員工穿着平底鞋上班，為日本航空界帶來新氣象。

日本航空允許女職員穿褲子值勤。（日本航空）

跟隨日本航空的步履，日本另一航空公司ANA全日空航空公司近日亦宣布由5月1日開始，允許女職員自由選擇穿着鞋踭5cm或以下的黑色鞋履上班，一改過去女職員必須穿着高踭鞋（鞋踭必須有3-5cm）的規定，藉此改善工作環境，並且保障員工的身體健康。

日本職場向來注重服裝儀表，制服更是代表公司的象徵，各大日航自然對員工的制服相當講究。ANA於1979至1982年期間的制服便是由大名鼎鼎的三宅一生設計，大有來頭。而到2014年，ANA亦隆重其事地邀來時裝設計師Prabal Gurung為公司打造最新制服，藉此年輕化公司的形象。

三宅一生的空姐制服設計：

當年Prabal Gurung以「年輕化」、「自信」、「親切」三大理念為出發點，並且採用ANA標誌性的藍色以及女性化的粉紅色，藉此期望打造出優雅、時髦且不過時的制服。合身恤衫搭配鉛筆裙及黑色高踭鞋的造型面世後，旋即得到不少好評。

Prabal Gurung的新設計：

+ 4 + 3 + 2

為了維繫制服予人的良好印象，ANA今次就算改革，依然嚴格要求女員工只可穿着黑色平紋皮鞋值勤，不可穿着其他黑色鞋。對於這個改革，大家有何感覺呢？