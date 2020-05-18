Karrimor Japan春夏系列登場　將經典戶外品牌打造出日系潮流美感

無可否認，任何西方戶外品牌只要與日本服裝職人結盟，打造日本專屬支線，其產品都會迅即迎來潮流美感上的質變，The North Face的Purple Label如是，Columbia的Black Label也是如此。現在就連英國經典老牌Karrimor的日本線Karrimor Japan，亦逐漸備受注目。

Karrimor絕對是登山領域的尖端品牌。（Karrimor）

作為戶外Outdoor界別為數不多的一線大牌，自1946創世開始，Karrimor出品的背包以及服飾，就一直深受登山專家和戶外活動愛好者所擁戴，而且輝煌史不斷。1958年偉大的Sir Edmund Percival Hillary成為史上第一個成功攀登珠穆朗瑪峰峰頂的人，其當時正正穿上Karrimor的大褸和背包。

Sir Edmund Percival Hillary。（wiki）

Peter Habeler。（Skischule Habeler Mayrhofen）

而1978年Peter Habeler締造壯舉，成為無氧登頂珠峰第一人之後，更說出「攀登珠穆朗瑪可以沒有氧氣，但是不能沒有KARRIMOR」這麼一句經典豪情壯語，足證論功能性而言，KARRIMOR的確無可置疑地實力超群。

如果永遠只是推出這些式樣的鞋子的話，Karrimor是沒有可能打進潮流世界這毎龐大市場的。（Karrimor）

然而觀乎歷史，在戶外專業領域成就雖巨，但在潮流戰線上，卻一直較為遜色，尤其是對比起The North Face、Patagonia和Arc'teryx更是如此。幸好，這種流行美學上的不足近年迎來了質變，事實Karrimor終於懂得拉攏日本職人，並開拓東洋專屬系列：Karrimor Japan，一切就如The North Face的Purple Label一樣。

Karrimor Japan的出現成為為Karrimor打造另一片天。（Karrimor）

更多Karrimor Japan SS20最新潮流單品：

+ 6 + 5 + 4

日本戶外職人最厲害的地方，就是每每完美地拿握到戶外機能與及街頭潮流之間的平衡點，在主理人Ryota Yamada領軍之下，Karrimor Japan既保持到英國正線Karrimor超凡的科技性能和實用性，也開發到一種與當前潮流元素環環緊扣的美學概念。

這類rigg shorts今年十分流行。（Karrimor）

Karrimor Japan的版本亦並不昂貴。（Karrimor）

就好像Karrimor Japan SS20新系列般，以UTILITY作為主題，刻意地將近年大流行的工裝元素植入戶外服飾之中，也銳意將鮮艷顏色和大標記大Logo細節注入衣服之上，取悅年輕時裝愛好者的同時；另一端更明顯針對成年人High Fashion市場。

3L trench coat ￥103,400。（Karrimor）

￥103,400的售價的確是幾達High Fashion品牌的價錢了。（Karrimor）

打造一系列用料優厚、細節精緻的服飾，從傳統經典的beaufort 3L jkt外，更生產一連串奢華感滿載Trench Coat和M-65軍褸，以層壓無孔聚氨酯透濕膜製成，具有出色的拒水性外，面料上更特別加上舊化處理技術，窄看之下，令人以為這是Burberry、Barbour、Engineered 買Garments或者Old Joe的出品，到打開內襯之際，才發現是Karrimor，叫人驚喜！（可惜Karrimor Japan目前在香港未有官方零售渠道，有興趣的話，就要登入其日本官網購）

3L military jacket ￥85,800。（Karrimor）