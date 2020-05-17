【環保時尚】CHANEL、Nike聯乘自己創造？時裝廢料升級改造變手袋

近年各大品牌都標榜綠色時尚，鼓勵廢料循環再造。 來自意大利的設計工作室CAMERA60一樣用上時裝廢料，升級改造創作袋款，打造出一系列「非官方」重磅聯乘設計，不論是Dior x Nike，抑或是Jacquemus x Chanel，應該都足以令一眾時裝精腎上腺素飆升。

意大利設計工作室CAMERA60升級改造廢料打造一系列熱門袋款。（IG@camera60studio）

近年時裝界提倡環保，不少品牌都鼓勵Upcycle升級再造，減少浪費：上月底，日本The North Face就和鞋盒改造達人島津冬樹合作，拍攝用品牌紙盒製作銀包的敎學影片。另外，Vans亦不時舉辦Shoebox Challenge，考驗大家DIY實力。

意大利設計工作室CAMERA60同樣以Upcycle創作為主，兩名創辦人Matteo Bastiani和 Chiara Rivituso利用鞋盒、紙袋等時裝廢料，重製出街頭品牌聯乘High Fashion品牌的「非官方」袋款：重磅聯乘Dior x Nike AJ1大家未必搶到，但CAMERA60創作的「另類」雙方聯乘Saddle Bag，大家有心也可以在家參考製作。袋款用上Nike最經典的橙色鞋盒，剪裁紙樣後用針線縫製，原有Saddle Dag 的「D」字吊扣則換上Nike Swoosh Logo，環保之餘更見巧思。點擊看更多Nike聯乘Dior的鞋盒版Saddle Bag：

除了Dior Saddle Bag，CAMERA60亦玩轉各大品牌熱門袋款：Jacquemus Mini Le Chiquito超迷你手袋，經工作室用CHANEL紙袋重製，可謂豪上加豪；另外，兩位設計師亦以Supreme購物袋製作出Bottega Veneta的IT Bag The Pouch，打造另類重磅聯乘；CHANEL加價，一眾小資女若未能入手袋款，亦可參考一下工作室用Oreo包裝袋製作的CHANEL Mini Vanity Bag。

按圖看更多CAMERA60另類環保聯乘：

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工作室除了將自家重製創作放上Instagram外，亦將其參考Hermès Kelly Bag重製的迷你Neck Gag紙樣剪裁放到工作室網站，並將詳細製作教學上載至IG Story，大家居家抗疫期間，在家中無所事事，不妨利用家中廢料，DIY製作出專屬自己的IT Bag。

廢料如何變出Hermès：