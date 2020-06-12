最貴畫作《救世主》失蹤2年終重見天日？沙特政府擬沙漠古城展出

史上最貴畫作、文藝復興巨匠達文西（台稱達芬奇）繪畫的《救世主》（Salvator Mundi），2017年以US$4.5億（HK$35億）天價成交後，一直沒再出現人前。畫作由沙特阿拉伯皇室購下，早前有說畫作會於阿布扎比羅浮宮展出，甚至有傳置放在沙特王儲的超級遊艇之上，惟實際去向始終未明，失蹤至今已兩年多。

達文西《救世主》（Getty Images）

近日有媒體報道，指沙特文化部計劃興建新展館，供《救世主》展出，藉此推動文化旅遊產業。在新館揭幕之前，畫作將繼續存倉。沙特近年推動把沙漠古城轉化成藝術旅遊點，難道未來將要踏進沙漠才能看到《救世主》真跡？

先跟大家回顧一下《救世主》的天價成交。2017年11月，畫作於紐約佳士得上拍，估價US$1億，賣家為俄羅斯「化肥大王」雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）。結果此作連佣以US$4.5億天價成交，由沙特王子拜德（Prince Bader）投得。

後來傳媒披露，畫作背後的買家為沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman），並指畫作存放於他的私人遊艇Serene之上。及後阿布扎比政府宣佈，畫作是由他們的文化及旅遊部購下，並於2018年9月在阿布扎比羅浮宮揭幕展出。

曾有消息指，《救世主》存放於沙特王儲穆罕默德的私人遊艇Serene之上。（Getty Images）

可惜，在原定展期前數週，阿布扎比突然宣佈揭幕禮要延期，畫作杳無音訊。這段期間，藝術界傳出許多猜測與說法，大家似乎認定了王儲穆罕默德才是真正買家。有人指王儲留起了《救世主》自己慢慢欣賞，有消息則說他弄丟了這幅絕世名畫。有學者認為《救世主》根本不是達文西所繪，所以阿布扎比羅浮宮最終決定不展出，免遭笑話。

哪種說法才是正確，至今難以定奪。《華盛頓郵報》近日傳出新消息，指沙特文化部計劃興建新展館，供《救世主》展出，藉此推動文化旅遊產業。報道指，沙特政府斥資US$640億推動國家經濟及改善形象，計劃一部分是於未來10年，設置十多所大型藝術機構，及一些較小型的藝術機構，藉此吸引更多遊客到訪，預期可為該國帶來US$270億收入。

沙特政府近年銳意發展藝術文化旅遊產業，與全球藝術市場接軌，王儲穆罕默德顯然是背後重要推手。近年已透過王子拜德從拍賣場上投得畢加索、巴斯基亞、草間彌生及David Hockey等大師鉅作，《救世主》亦是由他出手投得。拜德為現任沙特文化部長，顯然他只是擔任中間人，替穆罕默德競投。

畫作原定2018年9月於阿布扎比羅浮宮展出。（Getty Images）

穆罕默德推出名為「沙特視野2030」（Saudi Vision 2030）的藍圖，當中有一個相當重要的建設項目，是開發古城區域成為旅遊熱點，就是由拜德負責。今年年初在沙特古老綠洲歐拉（AlUla）舉行的Desert X AlUla展覽，便是在這背景下的產物。

以《救世主》作為吸引新展館遊客的賣點，看似順理成章。但報道卻指，沙特政府並不希望這幅達文西畫作成為該國的藝術標誌。該國部分文化領袖認為，不希望《救世主》的名氣蓋過其他展品，例如沙特文化藝術和一些伊斯蘭藝術品。

事實上，早於2017年阿布扎比羅浮宮宣佈《救世主》會於該館展出時，已引起爭議。《救世主》描繪的是基督宗教裡的耶穌，但沙特阿拉伯作為回教國家，對耶穌的身份有不同認知。

《救世主》描繪的是基督宗教裡的耶穌，但沙特阿拉伯作為回教國家，對耶穌的身份有不同認知。（Getty Images）

畫作最終能否在沙特展出？相信還是可以的。2月剛上任沙特博物館委員會行政總裁的Stefano Carboni表示，若然《救世主》是沙特的國家遺產一部分，他們固然會將之展出。但他形容，沙特渴望展出的，遠不止於一幅古典油畫。這位新上任的行政總裁，曾於紐約大都會藝術博物館（MoMA）負責管理伊斯蘭藝術部。他表示，沙特的博物館主要受眾為國內民眾，同時亦會吸引遊客參觀。

誠然，自從其父國王薩勒曼於2015年即位後，穆罕默德推動多項政策令沙特更見開放及現代化，例如國內女性可駕駛汽車，可入場觀看體育賽事，對電影、演唱會等娛樂活動的限制亦放寬，不少評價稱他為改革派旗手。

惟與此同時，沙特政府大張旗鼓的拘捕了多名王子和政府高官，穆罕默德甚至被指時殺害反對派記者卡舒吉的幕後主腦，令沙特人權問題備受注。無論是真的肅貪，還是鞏固權力，此舉亦令部分藝術家對於能否在沙特自由創作抱有疑問。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：史上最貴畫作失蹤逾兩年 沙特政府擬沙漠古城展出《救世主》】