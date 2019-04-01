達文西31億元名畫《救世主》離奇失蹤　羅浮宮職員亦一頭霧水

《救世主》（Salvator Mundi）在2017年創下約4億美元（約31億港元）天價，成為史上最昂貴的藝術品之一，據稱幕後買家是沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）；該幅畫作一直被指是意大利文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）真跡，但早前傳出被質疑真偽。《救世主》原擬2018年9月於阿布扎比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）展出，但計劃最終取消，美媒引述羅浮宮職員透露畫作不知去向，令外界十分好奇。

達文西名作《救世主》（Salvator Mundi）2017年11月15日以估價4倍成交。圖為英國倫敦的工作人員在調整它的畫框。（視覺中國）

被形容是宗教版《蒙娜麗莎》

《紐約時報》報道，阿布扎比文化部2017年宣布將於當地的羅浮宮分館展出《救世主》，惟館方其後取消展出，並沒有解釋原因，而畫作此後未曾露面。

阿布扎比羅浮宮的職員最近透露，他們不知道畫作在哪裏；據悉分館曾與法國巴黎羅浮宮商討，但後者同樣對《救世主》下落毫無頭緒。

多名專家關注事件，紐約大學（New York University）美術學院教授莫代斯蒂尼（Dianne Modestini）說：「這是場悲劇，《救世主》是一幅罕有的傑作，剝奪藝術愛好者和被它感動者的欣賞權利是非常不公平的。」

牛津大學（Oxford University）美術歷史學家肯普（Martin Kemp）形容《救世主》是「宗教版《蒙娜麗莎》」，又說畫作是達文西「表達神是不可捉摸的最有力作品」。

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或因贋品傳聞而被藏起

法國羅浮宮將在2019年秋季舉行達文西逝世500周年紀念展覽，並計劃展出《救世主》，政府官員希望畫作能及時重現。

外界至今未能確定據聞是畫作主人的沙特王儲穆罕默德當初到底是贈送、租借還是出售給阿布扎比羅浮宮，沙特駐美國大使館則拒絕評論。

《救世主》的真偽一直被質疑，傳聞畫作可能並非出自達文西之手，並有指它在2011年與2017年兩度公開展出時有分別，因此有人猜測，新主人可能是怕被發現贋品所以拒絕再公開展示。

（紐約時報）