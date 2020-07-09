【Jil Sander】Old Céline迷福音？新系列極簡設計揉合詩意與實用

時裝之貴在於輪廓、線條、質感，以及當中的意涵。一場蔓延全球的肺炎，讓從不停息的時裝界亦告停歇，重新反思何謂時裝以及時裝對當代世界的意義。 Jil Sander兩位創意總監Lucie & Luke Meier隔離在家的數個月亦不忘思考，終在昨日發表剛毅而不失溫柔、實用而不失詩意的Resort 2021，把時裝融入日常。

Jil Sander昨日發表剛毅而不失溫柔、實用而不失詩意的Resort 2021系列。（Jil Sander）

這場悲劇般的疫症暫緩了一切，讓人反思個人習慣、價值，以及自我。於某程度而言，在過去的數月間，我們再一次肯定了自己的信念。 Lucie & Luke Meier

自Lucie & Luke Meier入主Jil Sander以來，致力以極簡風格設計出糅合實用性及時尚感的日常服飾，縱使低調卻從不低微。而在最新面世的RESORT 2021中，二人考慮到疫症為世人、經濟、環境所帶來的影響，決定在面料及細節上加添心思，為世界帶來經得起時間考驗的服裝系列。

39個造型以線條俐落的西裝外套、不對稱圓錐形半身裙、羊毛真絲百褶裙、連身工裝褲、綢緞毯子披肩、羊絨無袖連衣裙等單品配搭而成。整個系列由工匠以精湛的手工製造而成，輪廓著重於顯現女性獨有的美，就連Lucie & Luke Meier亦感嘆：「此系列的縫製、剪裁、微褶裝飾都非常漂亮」。

點閱整個Jil Sander Resort 2021：

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出自二人之手的配件向來出色，今季他們再度設計出一系列風格簡約、材質柔軟、高實用性的手袋，不盲目跟隨mini bag潮流，卻更適合一眾都市女子於日常使用，當中的體貼及美學，足以媲美當年由Phoebe Philo年代的Céline。粗獷的XL配飾配襯材質柔軟的服裝亦建構出剛柔並濟的魅力，讓女子穿起之後可以自信地面對生活中的難。