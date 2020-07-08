【CHANEL】 秋冬高訂搖滾與浪漫　偏鋒玩味展現Virginie破格膽量

高級訂製服系列向來編織及販賣如夢一般的美好。為了延續這份可望而不可即的完美，即便身處於2020這個如夢魘似的一年，CHANEL仍堅持於昨日發布2020/2021秋冬高級訂製服系列，為分崩離析的世界帶來如夢似畫般的美。

自Virginie Viard上任後，她接二連三地從品牌創始人Gabrielle Chanel的故事中汲取靈感，如她在2019-2020秋冬訂製服系列就以「Nouvelle Vague」為主題，創作出一系列富有書卷氣的服飾；由Gabrielle Chanel故居中抽取元素，設計出2019/20 Métiers d'art系列；以及以Gabrielle Chanel在Aubazine孤兒院度過童年簡樸生活為靈感，設計出簡約含蓄的2020春夏高級訂製服系列。

來到第七個由Virginie Viard主理的系列，今次她卻從記憶中Karl Lagerfeld身影獲取靈感，帶來30套兼具高貴與搖滾的高訂服裝。

我想像一位搖滾女郎在破曉時分步出 ‘Le Palace’的 情景 – 她身穿塔夫綢連身裙，梳個野性髮型，誇張羽毛點綴，佩戴大量首飾… 秋冬系列的靈感來自 Karl Lagerfeld 多於 Gabrielle Chanel，因為 Karl 會去 ‘Le Palace’，陪同衣著講究又打扮偏鋒玩味的女 士一起玩樂。 Virginie Viard

點擊下圖欣賞整個CHANEL 2020/2021秋冬高級訂製服系列：

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Virginie Viard以品牌常用的亮片、水晶、寶石、珠子，斜紋軟呢、手繪蕾絲等物料，配以從Karl Lagerfeld時代開始發揚光大的CHANEL頂級珠寶，勾勒出穿戴CHANEL的搖滾女子的輪廓。

墨黑色長褲套裝滾上鑽石般的織辮；收腰連身短裙及花冠形半截裙意態婀娜；長裙則散發 十七世紀以及十九世紀名畫女主角的高貴氣派；腰身全打褶的外套配襯象徵搖滾浪漫的黑絨面皮boot cut喇叭褲；黑色與炭灰色滲入鮮艷粉紅......每個造型都散發強烈的浪漫情懷，就連時尚雜誌《BOF》亦大讚此系列完美展示出Virginie Viard在此之前從未展現的膽量。

時尚雜誌《BOF》亦大讚此系列完美展示出Virginie Viard在此之前從未展現的膽量。（IG@CHANEL）

因新冠肺炎持續蔓延，CHANEL今次決定以硬照及短片形式發布最新系列。

硬照及短片部份由當代著名時裝攝影師Mikael Jansson負責。來自斯德哥爾摩的Mikael Jansson自小熱忱於攝影，為了一圓攝影夢，他在80年代移居紐約，並為Richard Avedon工作逾兩年，累積不少難得的經驗。在90年代，Mikael Jansson因一輯刊登於《Dutch》的裸體時裝照而聲名大噪，自始獨當一面。過去數十年間，Mikael Jansson為《Vogue》、《Interview》、《Harper's Bazaar》、《W Magazine》、《AnOther Magazine》等多家時尚雜誌，以及多個時裝品牌如《Givenchy》、《Louis Vuitton》、《Christian Dior》等拍攝，留下不少瑰寶。

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Mikael Jansson的作品色彩鮮明，對比強烈，流露摩登的時尚氣息。每位模特兒在他的鏡頭下，均展現出自信強悍的姿態，同時又能保持其獨有的個性及趣味。

今次Mikael Jansson貫徹其風格，與Virginie Viard攜手以硬照及短片展示30套2020/2021秋冬高級訂製服系列，正好演繹出系列中的搖滾與浪漫，為大家帶來一場不一樣的CHANEL視覺饗宴。