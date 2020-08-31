【Loewe】由Puzzle到Balloon　J.W Anderson如何憑手袋成第一？

Jonathan Anderson自加盟Loewe以來，接二連三地創作出經典手袋，由Puzzle Bag到Balloon Bag，從未失手。而能在兼顧Loewe及個人品牌J.W. Anderson，並且每年交出18個系列的強大壓力下維持高水準，除了全憑JW的天份之外，靠的是他對創作的熱情以及對市場的洞悉力。

Jonathan Anderson於SS20推出大熱Balloon Bag。（Loewe）

以氣球為靈感，水桶形的Balloon Bag由數塊皮革拼合而成，由面世至今先後推出多款配色及面料組合，亦分成三種大小供消費者選擇。而中及大尺寸的Balloon Bag不單具有大容量的特質，JW更體貼地為手袋配上兩條皮革帶，讓用家可按造型及習慣選擇手挽、側揹或斜揹。兼具玩味及優雅的外型楺合實用性的特質，令Balloon Bag於SS20面世後，旋即成為女士夢寐以求的手袋，而Balloon Bag亦成為Loewe當下最暢銷的手袋之一。

Balloon Bag多面睇：

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2013年九月，LVMH宣布由當年無甚名氣的Jonathan Anderson接掌老字號Loewe，震驚整個時裝界。於1846年創立的西班牙品牌Loewe，至今總共174年歷史，擅長製作皮革用具，是LVMH旗下其中一個歷史最悠久的品牌。JW接掌Loewe之際年僅29歲，當時他在製作皮具方面並沒有亮麗的履歷，讓不少人相當驚訝LVMH為何會選上這個來自英國的小子。

2013年九月，LVMH宣布由當年無甚名氣的Jonathan Anderson接掌老字號Loewe。（pinterest）

另一邊廂，當時亦有不少人非常好奇JW會如何為Loewe這個沉睡多年的老字號注入新活力。手袋專家Alvin Cher便曾表示：「縱使JW看來是一個奇怪的選擇，但鑑於JW的年輕及他過去那些不帶絲毫商業味道的設計，這個改變對於又悶又老是做舊款手袋的Loewe而言，無疑是一件好事。」

但其實JW起初並沒興趣在極度商業化的LVMH工作，直至後來參觀過Loewe的工坊，並且觀賞過工匠的工藝及製袋過程後才改變主意，決定加盟Loewe。當然，相信LVMH答應給予他龐大的自主性，並且在他的個人品牌J.W. Anderson注資亦是一個不小的誘因。

按圖了解Balloon Bag的製作過程：

Balloon Bag的製作過程相當考究功夫。（Loewe）

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而在加盟LVHM後，JW深諳箇中的遊戲規則，亦即在發揮創意的同時必須兼顧銷售量。他曾在一個訪問中便曾表示：「我們想賺取到更多金錢，因此我們會專注在一個產品之上，並設下賣出20000個甚或更多的數字。」而在芸芸項目中，JW就選擇了在手袋設計的領域肆意發揮，除了因為要傳承Loewe的皮革傳統外，亦因他觀察到一個現象：「在眾多產品之中，手袋是被淘汰得最快的產品，因此你也必得不斷改革、不斷加注新的元素。」

「淘汰得最快」意即「大家願意再消費購買的速度亦是最快」。在一個新款手袋面世不久，市場便會湧現出更新更「必須擁有」的新款手袋。只要女士對手袋的慾望不遏止，手袋的市場便永無衰落的一天。JW看準這個現象，在加盟Loewe後不斷在手袋設計上花盡心思，終為Loewe帶來一連串令女士趨之若鶩的經典IT bag。

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由以數塊皮革拼合而成的Puzzle bag及Hammock、到以皮革小蝴蝶結作點綴的gate bag、毫無切口的elephant bag、再到最新設計Balloon Bag，每一款都成為搶手的大熱款式。而在手袋銷量的帶動下，JW在上任Loewe創意總監兩年後，Loewe的銷售額即上漲逾四倍，其後銷售額亦每年上升。換言之，年紀輕輕的JW憑藉手袋改寫了沉睡多年的Loewe的命運。

曾誇口說出：「當然我有一份想要成為最好的執著，若不，何需花上心思呢？」憑藉出眾的才華及對市場的洞悉力，JW憑藉一連串驚艷的手袋設計，早已成為當今時尚圈中最頂尖及搶手的時裝設計師。而Balloon Bag的誕生，不過再一次印證他那無窮無盡的創造力，而創作一個兼具創意及銷量的手袋對他而言亦是如此輕鬆簡單的事。相信Loewe在他的領航下，將會繼續推出讓人心動的設計。

不少女星都是Balloon Bag的支持者：