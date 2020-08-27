【Bottega Veneta】紙皮手袋破悶局　Daniel Lee再創雲朵袋奇蹟？

Bottega Veneta發表最新手袋，以回收紙張製成，兼具防水、柔軟、輕盈、透氣特質，定價高達五位數字。此一設計能否承傳過去聲勢，再一次旗開得勝？

Bottega Veneta發表最新手袋。（BV）

Bottega Veneta最新手袋以創新褶皺硬質「牛皮紙」（Kraft Paper）材質製成，原材料全採用經FSC認證的回收紙張，加上脂肪族聚氨酯薄膜和微纖維織物的塗層，為The Shoulder Pouch和BV Twist賦予全新生命。

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2018年，意大利品牌Bottega Veneta任命年僅32歲的英國設計師Daniel Lee接任創意總監一職，為時裝界帶來意想不到的驚喜。當年開雲集團（Kering）宣布Daniel Lee接任時，美國《Vogue》便曾描述Daniel Lee是個「大家覺得頗帥氣，身穿白tee及牛仔長褲，但沒有多少個人認識的設計師」來凸顯Daniel Lee低調的個性。然而，Daniel Lee的履歷表其實相當亮眼：畢業於中央聖馬丁藝術設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design），曾於Maison Margiela、Balenciaga、Donna Karan工作，更曾加入Céline與Phoebe Philo共事，實力十足。

美國Vogue曾描述Daniel Lee是個「大家覺得頗帥氣，身穿白tee及牛仔長褲，但沒有多少個人認識的設計師」。（BV）

當時，開雲集團執行長兼董事會主席François-Henri Pinault表示：「我相信，他將會是開啟品牌嶄新篇章的最佳人選。他的設計作品非常嚴謹，擁有十分出色的專業技能，對面料有著高度的熱情。」而Daniel Lee在此兩年間亦以作品印證這句話的準確性。

Daniel Lee曾於訪問中表示，Bottega Veneta對他而言是個「講究質素、低調而自信、永不過時、優雅高貴、與當今世代大環境截然不同的奢侈品牌」。當他在Tomas Maier手中接過創意總監一職後，他沒有馬上大刀闊斧地在品牌標誌或形象上改革Bottega Veneta，反而專注地做好設計工作，埋首設計手袋系列，終以The Pouch（亦即雲朵袋）一炮而紅。

The Pouch （BV）

The Pouch不似其他品牌般印有品牌大標誌，亦沒有喧囂的monogram pattern。Daniel Lee僅以最優質的皮革加上糅合優雅及玩味的剪裁，展現出他心目中的Bottega Veneta。據悉當初The Pouch差點因為沒Logo、沒肩帶、沒編織細節等原因，被否決而胎死腹中。幸好Daniel Lee堅持讓The Pouch上架，大家才能享用這個新一代it bag，The Pouch亦成為Bottega Veneta有史以來最暢銷的手袋。

按圖放大看四個Daniel Lee在Bottega Veneta成功的原因：

+ 5 + 4 + 3

The Pouch大獲成功後，Daniel Lee及其團隊更大膽地在剪裁及物料上進行各種嘗試，除了運用品牌經典手袋INTRECCIATO的編織及絎縫元素外，更在這兩年間先後在手袋及服裝系列中加入金屬、流蘇、毛茸、仿紙袋材質等物料，再加上俐落剪裁及XXXL尺寸等元素，成功滿足到一眾渴望極簡及時尚設計的買家之餘，亦為當今這個不斷重複經典設計、又或在手袋狂印monogram pattern的時裝世界帶來新鮮感。

而Daniel Lee出眾的才華亦使得他於去年THE FASHION AWARDS，勇奪年度最佳品牌、最佳設計師、最佳女裝設計師及最佳配飾設計師四個大獎。而幾款由他設計的手袋，亦成為了當下最搶手的it bags。

Daniel Lee出眾的才華使得他於去年THE FASHION AWARDS勇奪四項大獎。

Bottega Veneta大熱手袋款：

+ 8 + 7 + 6

也許不少人會認為以五位數字買入一個仿牛皮紙質感的XL手袋不划算，但Daniel Lee能夠有此空間去嘗試及挑戰各種物料的界限，印證出他仍極富活力及創造性，無疑是一個天大的好消息。