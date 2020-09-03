Burberry｜Marina Abramović聯乘Riccardo Tisci　時尚還是怪誕？

行為藝術之母Marina Abramović首部歌劇作品《7 Deaths of Maria Callas》早前（9月1日）於德國慕尼黑的巴伐利亞國家歌劇院上演。 今次Marina Abramović更邀請到Burberry創意總監Riccardo Tisci，為她度身訂造出一系列奪目的服裝，呈現出一代傳奇女高音Maria Callas的愛恨情仇。

行為藝術之母Marina Abramović首部歌劇作品《7 Deaths of Maria Callas》將於各大平台線上播放。（網上圖片）

《7 Deaths of Maria Callas》由行為藝術之母Marina Abramović負責策劃及主演。故事以希臘女高音Maria Callas的生平為靈感，描繪一位傳奇女子的愛恨情仇。

Maria Callas於20世紀初出生，先天擁有一把出眾的聲線，被視為意大利「美聲歌劇」（bel canto）復興的代表人物，終其一生於劇場及舞台上度過。Maria Callas對唱歌及舞台表演擁有高度熱情，可是後來因為減肥，身體不勝負荷，聲線受到影響，表現變得非常不穩定，導致她的歌唱事業提早結束。

Marina Abramović與Riccardo Tisci以戲服呈現Maria Callas的內心世界。（WIKI）

除了帶有傳奇色彩的事業生涯外，Maria Callas的愛情生活同樣令人津津樂道。跟意大利商人Giovanni Battista Meneghini結婚後，Maria Callas與希臘船王Aristotle Onassis發生不倫戀，更為了他而離開了丈夫，甚至有傳聞指她曾為他誕下一名私生子。後來Aristotle Onassis離開Maria Callas，轉而追求前美國總統夫人Jacqueline Kennedy。Maria Callas為此而長年鬱鬱寡歡，1977年因用藥過度而心臟衰竭去世，享年53歲，在大宅中孤獨地與世長辭。

當年仍是孩童的Marina Abramović在看過Maria Callas的演出後留下永不磨滅的印象，在讀過Maria Callas那帶有激烈色彩的一生後，Marina Abramović更在她的身上看見了自己：「當時她不想再活了，她為愛而死。我亦曾為愛瀕臨死亡邊緣，那時我有好長一段時間不能進食、不能喝水，失去活下去的動力，因此我能深切體會到Maria Callas的愛恨情仇。」

花了足足30年時間策劃及籌備，現年73歲的Marina Abramović終決定把《7 Deaths of Maria Callas》帶上舞台，以歌劇形式呈現Maria Callas的故事。

《7 Deaths of Maria Callas》分成七個主要詠嘆調，除了有Marina Abramović及美國演員Willem Dafoe上陣演出外，每節亦會以短片及行為藝術表演等媒介呈現精彩的視覺效果。Marina Abramović亦會以刀具、火、蛇、雲朵等標誌性道具，展現出Maria Callas的一生。

《7 Deaths of Maria Callas》不乏刀具、火、蛇等Marina Abramović常用的道具。（官方圖片）

Marina Abramović今次更邀請到Burberry創意總監Riccardo Tisci聯乘合作，負責是次歌劇表演的戲服設計。七套服飾由Riccardo Tisci及Marina Abramović共同創作的成果，以Riccardo Tisci常用的輕紗、蕾絲、流蘇等物料，勾勒出主角Maria Callas由光明到黑暗的歷程。

按圖欣賞《7 Deaths of Maria Callas》所有造型：

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Riccardo Tisci是時尚，而我是藝術，兩者交織出愛、尊重及自由。 Marina Abramović

Marina Abramović與Riccardo Tisci相識多年，今次難得有機會，Marina Abramović二話不說便找上Riccardo Tisci共同創作，她更表示：「他是時尚而我是藝術，兩者交織出愛、尊重及自由。」而Riccardo Tisci就表示因他內心是個浪漫的人，因此是次非常輕易便能進入狀態。

然而，有外國網民看過造型照後，指穿上Riccardo Tisci設計的Marina Abramović宛如「獨裁者的瘋狂妻子」。過往經常在行為藝術作品中作出激進舉動的Marina Abramović，數年前曾捲入邪教醜聞，相信此評價與過去醜聞有關。

Burberry Spring/Summer 2021 Pre-Collection：

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而籌備多時的《7 Deaths of Maria Callas》因疫情影響，在拉鋸多月後，終在9月1日於德國慕尼黑的巴伐利亞國家歌劇院上演，並於本周六（9月5日）起於Staatsoper.TV、BR-Klassik Concert、Arte Concert線上播放。若大家想更仔細地觀賞作品及由Riccardo Tisci操刀的戲服，記得到以上平台支持。