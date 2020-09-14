【IKEA】原宿新店開幕　日本宜家代言人竟是IG擁25萬追隨者的假人

日本區IKEA為宣布原宿新店開幕，特意找來模特兒合作，共同探索及展示時下年輕人理想的家。 相信大家都知道IKEA甚少邀請模特兒合作。這回IKEA難得請模特兒，找來的竟然是虛擬模特兒imma。這個坐擁25.5萬追隨者的imma到底何方神聖？

日本區IKEA為宣布原宿新店開幕，特意找來虛擬模特兒imma合作。（IG@imma.gram）

近日日本區IKEA邀請模特兒中介公司wieden+kennedy tokyo合作，找來旗下虛擬模特兒imma合作，宣傳IKEA原宿新店開業。

東京市與香港一樣，租金貴而且居住環境擠迫。是次日本區IKEA在原宿新店的宣傳文案中特別針對此問題，並強調「不管面積大或小，家就是讓你感到舒適的地方」。而為了更好地宣傳此一概念，日本區IKEA就與虛擬模特兒imma合作，透過圖片及直播片段探索何謂幸福舒適的家居環境。

日本區IKEA就與虛擬模特兒imma合作，透過圖片及直播片段探索何謂幸福舒適的家居環境。（IKEA）

在開幕首三天，IKEA原宿店內會建構一間imma主題展示房，再於IKEA日本區的Youtube頻道上直播imma在展示房內的一舉一動，讓途人及網民了解IKEA產品的舒適度。

點圖看日本區IKEA的宣傳圖片：

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或許大家非常狐疑到底他們會如何實地展示一個虛疑的模特兒？原來他們將一塊LED屏幕放置在實體環境之中，再按當時環境、日光、天氣的變化，實時調整LED屏幕的色溫，讓虛實無瑕融合，更像真地呈現imma的存在。

虛擬模特兒imma於2018年7月誕生，是日本首位透過CG技術合成的模特兒。CG技術合成的模特兒與一般模特兒不同之處在於她不盡然是假，而是先由真人在拍攝現場進行拍攝，再由工作人員把imma的頭部接入圖片之中。亦即是說，圖中的場景及模特兒的身體是真的，只有imma的頭是假的。

點擊更詳細觀賞虛擬模特兒imma：

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經營兩年多後，現在imma的IG追隨者人數已逾25.5萬。而在她上載的圖片中，不時可以看見她與知名日本模特兒的合照。早於2015年，LV便曾大膽地以《Final Fantasy XIII》系列主角雷光作為當季的模特兒；本年三月，GU亦採用首位虛擬模特兒展示當季服飾，引來一陣熱話。

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每當時裝界採用虛擬模特兒，都會引起坊間一陣小哄動，而這無疑亦是各品牌希望出現的反應。再者，虛擬模特兒不會老、不會長肉、不會鬧情緒、不會因為要照顧家庭而引退、也不會出現狀況不穩定的情形，製作公司更可按照需要改變虛擬模特兒的身型樣貌，對製作公司及品牌而言當然比較方便。

只是當接近完美和不可能的真人名模，變成一個大家明知是假的虛擬模特兒時，大家對模特兒的想像和祟拜還會一樣嗎？而未來品牌會傾向採用虛擬模特兒嗎？這問題的答案在未來才能知曉，但IKEA採用虛擬模特兒的決定的確出乎眾人所料。

較早前IKEA宣布於日本區販賣首個服裝系列EFTERTRÄDA的期間，imma便已率先試穿並在IG上「打卡」：