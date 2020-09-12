【CELINE】最新「16」金鏈變奏版　Hedi Slimane設計手袋吸引嗎？

2018年9月，Hedi Slimane在萬眾矚目之下入主CELINE成為新代創意總監。於上任首天，Hedi Slimane即正式公布首個設計「16」，作為上任後首份「見面禮」。 兩年過去，「16」多個變奏版本推陳出新，由中型版本演變成最近面世的金鏈細尺寸版本，Hedi Slimane以手袋及其極具個人色彩的服裝系列蕩出一片天的意圖成功了嗎？

CELINE「16」金鏈細尺寸版本近日面世。（CELINE）

相信大家猶記得當年LVMH宣布由Hedi Slimane取代一代傳奇設計師Phoebe Philo，成為CELINE新代創作總監時，坊間出現的兩極反應：一眾Phoebe Philo忠粉非常憂慮這個出名「獨裁」的設計師會把舊Céline完全抹殺；Hedi Slimane的支持者則非常期待他會如何延續於YSL及Dior任職時所寫下的傳奇。

結果Hedi Slimane在上任之初便大刀闊斧地刪走官方舊帖文，又改動品牌舊標誌，不留半點痕跡。另一邊廂，他亦以手袋「16」打響頭炮，早在正式上任前便讓女星Lady Gaga、Angelina Jolie、BLACKPINK成員Lisa，以及長澤正美攜同亮相，成功在網上引起廣泛討論，接著在上任首天正式發布官方消息，作為上任時的見面禮。

+ 5 + 5 + 5

要知道在Phoebe Philo在任的十年間，Céline銷售額直線上升，2017年時品牌更獲得9億美元的年銷售額，獨佔鰲頭。而當年Bernard Arnault聘請Hedi Slimane時，便提出在合約期內把品牌銷售額翻滾兩至三倍甚或更多的要求，無疑是一件難過登天的事。Hedi Slimane在上任之時選擇以手袋作頭炮，相信一方面是希望透過手袋正式挑戰盛產IT bags的Phoebe Philo，此舉動同時亦是個相對穩陣的方案（品牌過往65%營業額全部來自於手袋）。

CELINE「16」：

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手袋「16」經團隊花上足足六個月時間設計及創作，取名自CELINE巴黎總部的門牌號碼，以品牌1960年代出產的經典設計為靈感，因此款式頗為復古。全以小牛皮配上100%羊皮襯裡製成，裁切翻蓋以圓滑收邊，正中有個刻有CELINE字樣的黃銅開關，內裡設有中央拉鍊內袋、兩個扁平內袋、前面設有翻蓋扁平外袋，間隔亦十足。

其後CELINE亦推出了C、C CHARM、TRIOMPHE三款手袋：

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當時WWD盛讚Hedi Slimane在上任之初先推出手袋系列的決定非常聰明，可惜數字卻騙不了人，Hedi Slimane年代的銷售額一直停滯不前。品牌只好不斷推出各款手袋的變奏版本，同時再度出售由Phoebe Philo設計的Celine box變奏版，企圖以此提高營業額。而「16」在此兩年多間除了推出大、中、小三個尺寸外，亦被改造成小型BESACE 16及Celine 16 soft。

CELINE「16」變奏版本：

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而在AW20系列中，「16」更被演變成方型金鏈小尺寸版本，配襯系列中的連身裙、高腰喇叭牛仔褲、蝴蝶結恤衫、千鳥紋西裝褸，打造出Hedi Slimane獨有的中產波希米亞風格。

無疑Hedi Slimane的設計極具一股法式浪漫情懷，而他亦有一群願意賣單付款的死忠，可惜對於女性而言，始終都是Phoebe Philo更懂女人心：儘管世界上大部份女性都很努力減肥，但並不是每個人都能減肥成功，更何況不是每個女子天生擁有長腿幼腰，只能對高腰喇叭牛仔褲此等極「蝦人著」的款式敬而遠之。而在買手袋時，世界上大部份女性只求款式優雅長青又特別、材質耐用輕巧又不易刮花，Hedi Slimane要在當今時裝界中突圍而出，相信必須以更多不同套路，交出更多具有新意的手袋款式，才能將CELINE打造成盛產IT bag且備受女子推崇的王國。