Elliot Page跨性別身份登《TIME》封面　足下SAYE復古球鞋極注目

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-17 18:53

再一次強調，現在他的名字叫Elliot Page，而不再是Ellen Page了。

Elliot Page以無比勇氣登上《TIME》雜誌封面。（TIME）

這位憑《Juno》走紅，其後曾參演《Inception》、《X-Men》等電影的影星，上年年尾於個人IG宣布自己已成為跨性別人士，並且換上新名字Elliot Page，引起廣泛討論。雖然獲得不少支持，但也惹來一些惡意抨擊，幸好Elliot並沒有因而退縮，今日也更進一步走出來，首度以男兒身身份，登上最新一期《TIME》雜誌封面，透過行動為性小眾發聲，呼籲世人停止對跨性別人士的歧視。

從《TIME》封面照片所見，Elliot Page英氣十足，剪了一頭清爽的短髮，也換成一身爽朗的服飾，身體上過往明顯的女性特徵不見了，平坦的胸膛上穿著深色衞衣，配搭洗水牛仔褲，街頭意味甚濃，不過最特別還是他腳踏的一雙復古米白 × 紅色球鞋，簡約得來又十分Old School，令人一見難忘，卻不知知名的品牌出品。

DIADORA就曾打造出MI BASKET球鞋。（DIADORA）

其實這類Old School簡約運動鞋，過去一直大行其道，特別在80年代。1984年意大利品牌DIADORA曾打造出MI BASKET球鞋，贊助當時的Milano Basket Team而大受歡迎；Reebok則於1985年推出CLASSIC Club C 85鞋款，雖然以網球鞋作定位，但這鞋在80年代用來跑鞋、打網球、籃球均大派用場。要知道當年的運動鞋市場規模和科技遠不如現在般發達，普羅大眾都是「一鞋走天涯」的，也逐漸萌生出後來盛行的Cross-Training Shoes概念，1987年Tinker Hatfield創作的Nike Air Trainer 1，正是表表者。

Elliot Page以清爽造型演繹SAYE MODELO '89。（TIME）

品牌誕生於2017年。（SAYE）

言歸正傳，今次Elliot Page於《TIME》封面所穿著的球鞋，是來自西班年巴塞羅拿的品牌SAYE，於2017年才誕生，卻憑藉前瞻的環保造鞋理念而大獲好評。基本上每對鞋子皆由經過認證的皮革、經過認證的有機棉、從汽車殘渣回收的PU、天然橡膠、再生熱塑性塑料和天然木屑造成，無論原材料還是工序，一律以可持續時裝的原則運行，負起企業道德責任。

SAYE MODELO '89 LEATHER GARNET €139，品牌官網有售。（SAYE）

SAYE MODELO '89的設計細節和穿搭示範：

+ 2 + 2 + 2

除品牌信念令人感動外，SAYE的鞋子亦當真吸引，就以Elliot Page著用的MODELO '89為例，不但是品牌最熱賣鞋款，設計也復刻了上述提及的80年代懷舊球鞋，用料考究，造工亦精美。更重要是品牌懂得拿捏潮流要素，看準近年懷舊和舊化球鞋熱潮爆起，刻意將舊化元素注入其中，將鞋中底橡膠部份，染色成微黃的外觀，製作出有如真品Vintage球鞋模樣，比Golden Goose Super-Star的刻意污跡舊化，來得更自然美麗。



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