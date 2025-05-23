Stray Kids Felix現身法國時裝騷 淺藍色造型化身帥氣LV王子

Stray Kids Felix李龍馥現身法國，於Louis Vuitton 2026早春女裝時裝騷亮相！Felix披上一身冰藍色西裝，手持黑色Clutch華麗登場，引起現場哄動。彷似高冷精靈的他果然無愧LV王子之美名！



今次LV 2026早春系列發佈巨星雲集 ，包括Cate Blanchett、Emma Stone、Sophie Turner、Chloë Grace Moretz、Alicia Vikander；亞洲代表則包括鄭好娟（HoYeon Jung，或譯鄭浩妍）、王淨、劉亦菲、中田英壽等；而LV男裝創意總監Pharrell亦有現身撐場。Felix雖然未有再度上台行騷，但活動期間亦再度與Nicolas Ghesquière重聚，雙方同樣表演興奮，一同合照留念。

眉清目秀、身型纖瘦的Felix，其優雅貴公子的氣質與LV的高雅形象非常相襯，因此被女裝創意總監Nicolas Ghesquière相中，於2023年8月成為LV品牌大使外，亦曾兩度為其女裝時裝騷化身模特，登上舞台，以其獨特中性魅力重新演繹女裝造型，大受好評。

今次Louis Vuitton 2026 Cruise早春系列時裝騷，選址聯合國教科文組織世界遺產之一，位於法國南部亞維農的教皇宮（Palais des Papes）舉行，並以其榮譽庭院（Cour d'Honneur）擔任舞台中心，以其獨有文化氣質影襯LV最新作品的魅力。

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