New Balance美製1300JP 皇者回歸 即睇入手攻略

睽違五年，New Balance的頂上傳奇鞋款Made in U.S.A 1300JP強勢回歸！此款一眾Sneakerheads引頸而待的神級鞋款，眾所周知五年復刻一次，來到2025年再度載譽回歸，並作為品牌年度盛事「Grey Days」的壓軸焦點。此款鞋王絕對有價有市，撰稿時翻查Stock X上炒價，上次2020年復刻的1300JP轉手成交價曾一度破二萬元大關。即睇今次鞋皇回歸可以點搶！



New Balance1300JP 自1985年橫空出世，一直備受全球追捧。外觀上，​鞋面配色為 Mirage Gray、Monument和Silver Birch，低調而不失優雅；功能上，其全掌ENCAP緩震系統結合高級麂皮與透氣網面結構，提供卓越的支撐與緩震效果，當時令外界好評，即使售價不菲但依然被熱搶。

1995年New Balance首次在日本重新發行該鞋款，並自此確立了每五年限量發售的傳統，其激罕產量及五年復刻一次的特點，自然令鞋迷加倍期待，加上經典設計、頂尖材質及精堪細緻工藝，令1300JP終成球鞋界一代經典。

今次2025年再度復刻的1300JP，繼續維持美製，於美國緬因州Skowhegan工廠製造，每雙鞋均附有特別版包裝，向 1985 年原版設計致敬。

Grey Days Made in U.S.A 1300JP 將透過以下三種方式發售：

1. 2025 年 5 月 29 日上午11時起以先到先得的方式於New Balance 銅鑼灣百德新街及尖沙咀海運大廈專門店公開發售。

2. 2025 年 5 月 29 日下午4時起以先到先得的方式於New Balance 香港官網 (http://newbalance.com.hk) 公開發售。

3. 2025 年 5 月 23 日中午12時至5 月 24 日晚上11時59分接受線上抽籤登記(http://raffle-newbalance.com/)，並於5 月 29 日下午4時公佈結果。

另外，由2025 年 5 月 29 日上午11時起，顧客於New Balance 銅鑼灣百德新街及尖沙咀海運大廈專門店，可以先到先得的方式購買價值 HKD2,999 之Grey Days 限定1300JP 珍藏版套裝。珍藏版套裝除1300JP外，亦包括New Balance HKD300 折扣券、收藏版 Grey Days 限量手工木製鞋盒及限量版別注鞋款扣針一套。

收藏版 Grey Days 限量手工木製鞋盒（New Balance）